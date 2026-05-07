Alberto Bravo 07 MAY 2026 - 13:25h.

El cuerpo técnico ya demandó la pasada temporada ese perfil

El Celta, tras el fichaje de un central izquierdo que pueda jugar de lateral

Compartir







VigoLa dirección deportiva del Celta de Vigo, encabezada por Marco Garcés y Álex Otero, sabe que el cuerpo técnico considera fundamental reforzarse con un mediocentro de perfil físico la próxima temporada. Como sucedió el pasado curso cuando se entablaron contactos con Pathé Ciss se buscará ese perfil para reforzar una posición crítica en el entramado táctico de Claudio Giráldez.

En la lista de refuerzos analizados por cuerpo técnico y dirección deportiva aparece la necesidad de contar con un jugador potente en lo físico para darle mayor empaque a la medular celeste. En estos momentos en mediocampo cuenta con Ilaix Moriba, Miguel Román, Hugo Sotelo, Matías Vecino y Damián Rodríguez, este cedido en el Racing de Santander.

PUEDE INTERESARTE Iago Aspas, el goleador inmortal

En el Celta Fortuna se encuentra Hugo Burcio, que responde a muchas de las características demandas por el cuerpo técnico para reforzar esa posición. El de Galapagar ya ha debutado con el primer equipo. Es uno de los jugadores que apuntan a ser importantes en los próximos años pero no se quieren dar pasos en falso con él privándole de minutos de forma innecesaria.

El futuro de Hugo Burcio dependerá también, como el de otros compañeros como Óscar Marcos, Ángel Arcos o Andrés Antañón, de la categoría donde juegue el filial la próxima temporada. Si logran el ascenso a LALIGA HYPERMOTION formarían parte del equipo en Segunda División. En caso de permanecer en Primera RFEF se evaluaría de manera individual cada caso ya que algunos podrían estar a caballo con el primer equipo y otros tendrían opciones de salir cedidos al fútbol profesional.

En la dirección deportiva ya están analizando distintos jugadores que puedan cumplir los requisitos demandados por Claudio Giráldez y sus ayudantes. Capacidad física, altura, dotes para recuperar el balón y darle salida son alguna de las características que debe tener el jugador escogido. Su llegada es independiente al futuro de Ilaix Moriba.

PUEDE INTERESARTE Quién es Nico Mindiola, el delantero del Celta que brilla en A Madroa y España

El hispano guineano, fichado el pasado verano, tiene dos años más de contrato por delante. El Celta escuchará ofertas por él, así se pactó hace un año. Los vigueses invirtieron seis millones de euros en su contratación tras llegar a un acuerdo con el futbolista, que se bajó de manera notable su ficha. Aún así sigue siendo de las más altas de la plantilla.

En A Sede valorarán ofertas que les permita generar una importante plusvalía y amortigüen las perdidas previstas en el presupuesto anual. El club debe ingresar alrededor de 15 millones de euros antes del 30 de junio para no presentar una temporada más números rojos. Ese sería un precio de traspaso aceptable para el Celta.

En caso de vender a Ilaix Moriba el cuerpo técnico demandaría dos fichajes para esa posición, sobre todo si el equipo vuelve a clasificarse para competiciones europeas. La llegada de un mediocentro más podría provocar la salida de alguno de los jugadores con contrato en vigor para bajar la extensión de una plantilla excesivamente larga.

Hugo Sotelo, con pocos minutos en esta segunda parte de la temporada a pesar de las lesiones de compañeros como Miguel Román o Matías Vecino, podría solicitar su salida del Celta si no mejoran sus perspectivas de cara a la próxima temporada. En el caso de Damián Rodríguez el Racing de Santander tiene la posibilidad de seguir contando con el de Ponteareas, aunque se ha caído del once en las últimas jornadas.