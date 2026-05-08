Alberto Bravo 08 MAY 2026 - 11:53h.

El centrocampista sigue recuperándose de una fractura en el pie izquierdo

La plantilla del Celta dispara su valor en el mercado

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VigoNo está siendo un final de temporada sencillo para Miguel Román. En el mejor momento de su carrera una lesión le ha alejado de los terrenos de juego hasta la próxima temporada. Tres meses de baja por la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Desde principios de marzo su día a día es recuperarse para llegar en plenas condiciones físicas a la pretemporada. Ahora, mientras trabaja con los recuperadores y fisioterapeutas, elige a sus tres centrocampistas favoritos.

No dudó al elegir a Pedri como el mejor mediocentro actual de LALIGA EA SPORTS. El canario lleva la batuta del FC Barcelona. Ambos nacieron en 2002 y ocupan posiciones similares en sus respectivos equipos. El de Tegueste es una de las grandes estrellas del fútbol mundial mientras que Miguel Román ha dado esta temporada sus primeros pasos, muy firmes, en la élite.

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Miguel Román eligió a una leyenda viviente como su centrocampista favorito de la historia. Se trata del croata Luka Modric. Actualmente juega en el AC Milan con 40 años tras trece temporadas en el Real Madrid, a donde llegó procedente del Tottenham. Formado en la cantera del Dinamo Zagreb con casi 200 internacionalidades con Croacia el de Zadar tiene 34 títulos en su larga y exitosa carrera.

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Borja Oubiña es el tercer mediocentro elegido por Miguel Román. Entre todos los futbolistas que han defendido la camiseta del Celta, se ha decantado por el vigués. La carrera de Borja Oubiña estuvo marcada por una grave lesión de rodilla que le impidió llegar más lejos. Aún así logró ser internacional con España y disputar más de 200 partidos con el Celta, 139 de ellos en Primera División.

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Miguel Román afronta el último tercio de su recuperación. A principios del mes de junio debería estar recuperado de su lesión. A partir de ahí buscará ponerse a punto en el plano físico para llegar a la pretemporada en igualdad de condiciones al resto de sus compañeros. El de Gondomar, en su primera temporada en el Celta, ha disputado 2000 minutos de juego entre Liga, Europa League y Copa del Rey.