Miguel Casado 09 MAR 2026 - 06:35h.

Los dos exjugadores del Real Madrid, protagonistas en el derbi de Milán

El Real Madrid se juega la temporada con Mbappé lesionado y con Vinicius al límite: "Estaba un poco cansado"

Compartir







El AC Milan se llevó el derbi ante el Inter en San Siro gracias al gol de Pervis Estupiñán, viejo conocido de LALIGA EA Spors, en el minuto 35 de partido. El cuadro rossonero arrebató los tres puntos al líder, aunque apenas les sirve para colocarse siete unidades por detrás de ellos en la tabla clasificatoria. Sergio Ramos fue testigo in situ del encuentro y Luka Modric, al término del mismo, tuvo unas palabras de afecto hacia él.

El croata, que completó los 90' sobre el terreno de juego y con una actuación destacable, reconoció que la presencia de su excompañero en el estadio fue "una alegría" para él.

PUEDE INTERESARTE Mbappé no se ‘borra’ con Francia

"Ha sido una alegría ver a Sergio. Me llamó ayer porque le gustaría ver el partido. Teníamos que ganar porque cuando el capitán viene... aquí hay que ganar. Había un poco de su espíritu esta noche", comentó entre risas a DAZN tras la victoria.

PUEDE INTERESARTE Dani Ceballos será padre por partida doble junto a Luna Serrat

El camero, aún sin equipo después de finalizar su etapa en México, disfrutó de la victoria de su excolega de vestuario y amigo desde uno de los palcos del recinto.

Luka Modric, su felicidad en Milán y la renovación

En al entrevista, el '14' del conjunto italiano deslizó su felicidad en las filas del Milan, club con el que termina contrato a final de temporada aunque podría renovar.

"Siempre va haber rumores alrededor del equipo, pero no me fijo en esto. Estoy pendiente del día a día, estoy muy contento aquí en el Milan", dijo.

Y es que tras su salida del Real Madrid, Modric ha demostrado que aún tiene cuerda y esta temporada está siendo una pieza indispensable para Massimiliano Allegri. Con más de 2.300 minutos, titular en 26 partidos y 40 años a sus espaldas, el centrocampista tiene la mirada fija en el Mundial del próximo verano, al que llegará en plena forma después de una buena temporada en Italia.