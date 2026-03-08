Saray Calzada 08 MAR 2026 - 20:47h.

Serán padres en los próximos meses y lo harán por partida doble

Dani Ceballos y Luna Serrat han anunciado que en los próximos meses serán padres y lo harán por partida doble. La pareja lo ha hecho público a través de sus redes sociales junto a unas imágenes de los dos posando con una ecografía. "Lo soñamos tanto que vino doble. 1+1= 4", decían en la publicación.

La pareja lleva junta casi dos años y han decidido dar un paso más en su relación. "Llevo desaparecida cuatro meses por la razón más bonita del mundo", decía la actriz en sus redes sociales. Será para el verano de 2026 cuando den la bienvenida a los bebés.

Dani Ceballos, más fuera que dentro

A Dani Ceballos parece sonreírle la vida en lo personal, pero en los profesional no tanto. Desde que llegó al Real Madrid no ha conseguido dar ese paso adelante que se le ha demando en varias ocasiones y se ha rumoreado en muchas ocasiones con su futuro fuera del club blanco. Este verano puede ser algo agitado para él en este sentido ya que tiene contrato hasta junio de 2027 y sería el próximo mercado la única oportunidad que tendría el club de hacer algo de caja con el utrerano.

Esta temporada sus apariciones han sido casi anecdóticas. No ha llegado a completar ni un solo partido con el Real Madrid. Ha disputado un total de 22 encuentros y ha sumado 810 minutos. Ni con Xabi Alonso ni ahora con Álvaro Arbeloa ha conseguido hacerse un hueco en el campo y eso que en el equipo blanco hacen faltan jugadores con buen pie en esa parcela del verde. Cuatro partidos ha jugado con el actual entrenador y en los dos últimos ha estado fuera de la convocatoria por lesión y se estima que todavía le faltarán algunas semanas más para regresar. Su futuro en el Madrid no es muy alentador, pero al menos se sabe que el jugador en lo personal está atravesando un gran momento.