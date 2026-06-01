Alberto Bravo 01 JUN 2026 - 11:20h.

Unai Núñez, Manu Sánchez, Dotor, Carles Pérez y Damián Rodríguez no tienen hueco en la plantilla

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VigoLa plantilla del Celta de Vigo, a la espera del anuncio de la renovación de Marcos Alonso y el fichaje de Aleix Febas, se acerca a la treintena de jugadores con contrato en vigor. Cinco de ellos han estado cedidos este curso en otros equipos. Se trata de Unai Núñez, Carles Pérez, Carlos Dotor, Damián Rodríguez y Manu Sánchez. Todos ellos han tenido un buen número de minutos en Valencia CF, Aris Salónica, Málaga CF, Racing de Santander y Levante UD. Sin embargo ninguno de ellos parece tener espacio en la plantilla de la próxima temporada. Los cinco regresarán a Vigo para volver a salir este verano del Celta.

Unai Núñez

El defensa vasco ha sido importante en Hellas de Verona y Valencia CF. Hasta diciembre jugó en Italia. Pidió salir porque no estaba a gusto en el equipo a pesar de disputar 17 partidos en la Serie A. En enero el Valencia CF pidió su cesión. El Celta salía beneficiado en lo económico, ya que la entidad valencianista se hacía cargo de la totalidad de la ficha, así que autorizó el movimiento.

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En Mestalla ha jugado 13 encuentros con un total de 912 minutos. Titular en diez de ellos se perdió un par de duelos por lesión muscular. El Valencia CF se plantea su continuidad pero su ficha es un gran obstáculo. El Celta, que no cuenta con él, facilitará su salida por un pequeño traspaso que les permita recuperar la inversión.

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Manu Sánchez

El lateral ha realizado una gran temporada en el Levante UD. Titular tanto con Julián Calero como Luís Castro ha vuelto a demostrar que tiene nivel para competir en Primera División. Con 178 partidos en la élite a sus 25 años sigue siendo una pieza atractiva en el mercado, donde escasean los zurdos.

El madrileño no entra en los planes de Claudio Giráldez. Volverá a salir. El Celta espera que sea de forma definitiva mediante un traspaso. El Levante UD quiere seguir contando con él pero su economía no es capaz de afrontar grandes fichajes. Renunció a ejecutar la opción de compra de 4 millones de euros. Un traspaso a la baja renunciando a un porcentaje de sus derechos o una nueva cesión aparecen en el horizonte.

Carles Pérez

La gran patata caliente de la plantilla celeste. Lo único positivo es que este será su último año de contrato. Lo hará con una ficha altísima, que además ha ido creciendo temporada tras temporada. Una losa para la economía celeste por un jugador con un rendimiento deportivo mediocre en sus cesiones a Getafe CF y Aris Salónica.

Una nueva cesión para que concluya su contrato, con el Celta asumiendo una parte muy importante de su ficha, es la opción más factible. Nadie va a pagar por el extremo ni se va a hacer cargo de una ficha que supera de manera muy holgada los dos millones de euros netos. Una operación ruinosa.

Carlos Dotor

Su temporada en el Málaga CF está siendo más que notable. El centrocampista está siendo clave en el conjunto de la Costa del Sol, clasificado para disputar los playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS. Casi 2.400 minutos en 35 partidos con un gol y una asistencia. En los siete encuentros que no estuvo el Málaga solo venció en uno.

Con contrato hasta junio de 2028 el fichaje de Aleix Febas le deja, todavía más, sin opciones de jugar en el Celta. En Málaga están contentos con su rendimiento pero no hay opción de compra. Tendrá mercado ya que su ficha es asumible en Primera División o en un aspirante al ascenso de la categoría de plata.

Damián Rodríguez

Salió del Celta en el mes de enero para tener los minutos que no estaba disfrutando en Balaídos. 941 minutos en 20 partidos en un Racing de Santander que se ha proclamado campeón de Segunda División no es un mal balance. Sin embargo el de Ponteareas fue perdiendo importancia con el paso de los partidos.

En Vigo no hay espacio para más centrocampistas. Solo las salidas de Ilaix Moriba y Hugo Sotelo podrían darle un sitio como quinto centrocampista. Tampoco parece que el Racing de Santander vaya a querer contar con él en Primera División. Con contrato hasta 2028 apunta a volver a salir cedido.