Alberto Bravo 31 MAY 2026 - 18:40h.

Andrés Antañón logró el tanto del empate en el 98' para conservar el factor campo

El Celta sigue a la espera de la decisión de Marcos Alonso

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VigoEl sueño del Celta Fortuna sigue más vivo que nunca. Un gol de Andrés Antañón en el descuento permitió a los pupilos de Fredi Álvarez igualar el tanto de Jordi Cano en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a LALIGA HYPERMOTION. El filial celeste regresa a Vigo tras empatar 1-1 ante el CE Europa. Balaídos dictará sentencia dentro de una semana pero el Fortuna ha demostrado que es un equipo durísimo de batir por incómodo que pueda estar sobre el terreno de juego como sucedió este domingo en el barrio de Porta.

Con el cartel de 'No hay Billetes' arrancaba la ida en Can Dragó. El Fortuna improvisaba un uniforme con la segunda camiseta, pantalón de la primera equipación y medias blancas para medirse al histórico CE Europa, uno de los equipos que fundó la Primera División. Un rival, el barcelonés, que hace medio siglo que no está en el fútbol profesional.

Sabía el Fortuna de las reducidas dimensiones de Can Dragó, lo que facilitaba el juego directo del conjunto escapulado. Buscaban los de Fredi Álvarez protegerse con la pelota. El objetivo era bajar revoluciones al partido, especialmente en los primeros compases. En transición llegaba el primer aviso celeste. Cabalgada de Hugo González y disparo dujo abajo. Lo atajó Juan Flere. Replicó el Europa con un remate de Adnane Ghailan que tapó Coke Carrillo.

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Dominaba el cuadro dirigido por Aday Benítez. Resistía sin muchos agobios el Fortuna esperando su oportunidad para contraatacar. Lo logró por medio de Adriá Capdevilla pero tras internarse en el área su pase atrás no encontró rematador. Crecía el Celta con un Hugo González que reclamaba falta en la frontal. Justo antes de la pausa de hidratación era Álvaro Marín quien rozaba el 0-1 tras una conducción sobre la línea del área con disparo cruzado al primer palo. Tenía un buen pase pero apostó por la jugada individual.

Con dos centros sobre la meta de Coke Carrillo buscaba el Europa recuperar el control del partido. No se amilanaba Hugo González, que volvía a probar suerte con su potente golpeo. Terminaba mejor el primer tiempo el equipo olívico. Poco a poco iba imponiendo su calidad en Can Dragó pero era Jordi Cano quien abría el marcador en el 43'. El delantero se plantaba solo delante de Coke Carrillo tras una gran jugada del Europa, con asistencia milimétrica de Ghailan. Se zafaba de la marca de Meixús el barcelonés para hacer su gol número 23 de la temporada.

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Jarro de agua fría para el Fortuna antes del descanso. Buscó el segundo el cuadro escapulado por medio de Ghailan. Con 1-0 finalizaba una primera mitad sin grandes ocasiones en la que el Fortuna no fue inferior a su rival pero concedió un gol ante el despiste de Germain Milla tirando la línea de fuera de juego. Fredi Álvarez movía su banquillo para afrontar el segundo acto dando entrada a Andrés Antañón y Bernard Somuah.

Avisaban los barceloneses con un testarazo de Fran Gil y un remate de Jordi Cano. Evitaba el 2-0 Coke Carrillo con una buena mano. El Fortuna mostraba más mordiente tras los cambios. De nuevo era Hugo González el que acaparaba las ocasiones celestes. Crecía el filial a medida que Hugo Burcio iba tomando las riendas del encuentro.

Flere le birlaba el gol a Óscar Marcos. Era el empate para el Fortuna antes del 70'. Tras el disparo del de Vilaxoan llegó un remate de Quique Ribes, que se hizo con el rechace, que también sacó la zaga local a banda. Apretaba el cuadro de Fredi Álvarez en busca del empate. Lo hacía con Aldrine Kibet en el campo. Pudo el filial afrontar los últimos minutos con un hombre más si Juan Manuel Gordillo hubiese tomado en consideración la reclamación del técnico olívico tras la durísima entrada de Fran Gil sobre Hugo González.

Pablo Gavián y De la Iglesia entraban al campo para disputar el descuento. Antes Quique Ribes primero y Coke Carrillo después habían evitado el 2-0. Somuah pedía penalti por una caída en el área barcelonesa. Reclamaba sin éxito la pena máxima Fredi Álvarez. El Europa arañaba unos segundos al reloj con Jordi Cano desplomado sobre el césped. Solicitaba Aday Benítez la entrada del FVS para valorar una posible roja de Quique Ribes por un inexistente codazo del central sobre el atacante escapulado.

No se jugaba nada por el uso torticero del FVS por parte de los dos entrenadores. El local para perder tiempo y el visitante buscando un penalti inexiste. Más de siete minutos con el partido parado que rompían el ritmo a un Fortuna infatigable en su fe. Sin tiempo llegaba el tanto del empate, obra de Andrés Antañón. En el 98' aprovechaba en rechace de Flere para picar el balón y poner las tablas en el marcador.

Pudo incluso el Fortuna darle la vuelta al resultado con un lanzamiento de falta de Hugo González que se marchó rozando el palo. El filial lograba mantener su ventaja, por el factor campo, para la vuelta en Balaídos. Los de Fredi Álvarez, sin estar cómodos, demostraron resiliencia y capacidad para sobreponerse a los golpes. En una semana Balaídos dictará sentencia con un Fortuna que sueña con la final del playoff de ascenso a Segunda División.