Alberto Bravo 30 MAY 2026 - 17:31h.

La presidenta puso en valor la cantera del Celta y sueña con un Balaídos de 40.000 espectadores lleno

Borja Iglesias se confiesa "entre lágrimas" tras cumplir un sueño de niño por ir al Mundial: "Yo ya fantaseaba"

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VigoBorja Iglesias y Javi Rodríguez se han concentrado este sábado con la Selección Española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El delantero es uno de los 26 jugadores elegidos por Luis de la Fuente para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El defensa forma parte del grupo de apoyo de nueve jugadores que permanecerán con la Selección hasta el partido amistoso que España disputará en Riazor ante Irak. Marián Mouriño, presidenta del club, se mostró muy satisfecha con que la buena temporada del equipo esté reflejada en esta convocatoria.

"Borja se lo merece. Ha hecho 14 goles, ha rendido de manera espectacular y transmite los valores del club", señaló Marián Mouriño en una entrevista a Europa Press. Confesó que "lo de Javi es una sorpresa muy merecida, porque ha tenido un rendimiento espectacular y representa perfectamente el trabajo de cantera".

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Una cantera que se ha convertido en un pilar clave en el crecimiento del club: "Es un trabajo de muchos años y Claudio ha sido valiente dándoles oportunidades y confianza. No solo a jugadores que ya conocía, sino también a otros que vienen por detrás. Todo se trabaja en 360 grados para que los chavales puedan llegar arriba".

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Una apuesta que queda reflejada en la presencia de muchos jugadores del Celta en las distintas categorías de la Selección. Desde Mateo Quintana a David Sueiro. También futbolistas más hechos como Fer López, Andrés Antañón, Anxo Rodríguez, Hugo Burcio, Ángel Arcos, Óscar Marcos o Jorge Pérez u otros más jóvenes como Mateo Sobral o Nico Mindiola.

Una cantera que sigue trabajando en A Madroa mientras se siguen dando pasos al frente en la construcción de la segunda fase de Afouteza. El proyecto Celta 360 hará, en palabras de Marián Mouriño, "un club más grande y más sólido". "Somos un club que lleva muchos años apostando por la cantera y también por el fútbol femenino. Necesitábamos espacio para crecer", subrayó en esta entrevista.

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También habló del estadio de Balaídos, otra pieza clave para el crecimiento del Celta: "Hoy Balaídos tiene unos 20.000 espectadores y con la grada de Gol llegará a 30.000, pero un estadio mundialista de 40.000 sería muy bueno para Vigo y también para el Celta. Finalmente, explicó que le gustaría dejar como legado "un club más grande" y un Balaídos lleno. "Que la gente recuerde que el estadio se llenó y que el Celta creció", bajo su mandato.