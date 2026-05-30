Alberto Bravo 30 MAY 2026 - 15:17h.

La presidenta puso en valor alcanzar los cuartos de final en Europa League sin sufrir en Liga

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VigoMarián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, realizó para Europa Press, un pequeño resumen de la temporada del club vigués. Los celestes lograron clasificarse por segunda temporada consecutiva para la Europa League. Un éxito que además le llena de orgullo al hacerlo con una plantilla plagada de jugadores que han pasado por las categorías inferiores liderados desde el banquillo por Claudio Giráldez y en el vestuario por un casi eterno Iago Aspas.

La presidenta se mostró "muy contenta y muy orgullosa de este Celta que hemos hecho desde hace dos años y medio, desde que soy presidenta oficialmente". La verdad es que repetir Europa y volver a ‘voltar’, como le llamamos en este eslogan de volver a Europa, con chicos de la casa además, en su mayoría, es un orgullo y una identidad que nos representa allí donde vamos", agregó.

"No es casualidad. Es un trabajo de muchos años y Claudio ha sido valiente dándoles oportunidades y confianza. No solo a jugadores que ya conocía, sino también a otros que vienen por detrás", destacó Marián Mouriño. "Todo se trabaja en 360 grados para que los chavales puedan llegar arriba", agregó la máxima responsable del club.

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Marián Mouriño aseguró que para ella este curso es de matrícula de honor: "Yo le pongo un diez porque quién me iba a decir que íbamos a llegar a cuartos de final de la Europa League con un entrenador, como Giráldez, que también vivía su primer año en Europa, con muchos jugadores que experimentaban por primera vez Europa y con tres competiciones".

Quiso remarcar que en "Liga no lo hemos pasado mal en ninguna de las jornadas. Hemos ganado, hemos perdido y hemos empatado mucho al principio, pero la verdad es que firmar un sexto puesto, alcanzar los cuartos de final en Europa y volver a clasificarnos para Europa es algo a lo que le pongo un diez".

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Sobre la renovación de Iago Aspas confesó que "lo convencimos para que estuviera un año más y le dimos ese cariño, para que se sintiera cómodo y para ir despidiéndonos de él poco a poco, asimilando todos que este es su último año. Nos va a costar a todos un Celta sin Iago Aspas".

Sobre como será este último año la presidenta recordó que "ya lo llevamos homenajeando. Hace poco le hicimos un espectáculo de drones en el estadio que fue muy bonito y este año, más que una cosa puntual, va a ser un año de reconocimiento, de darle valor y de transmitirle ese cariño durante toda la temporada, para que se vaya por la puerta grande, como se tiene que ir".

Un adiós que no será completo porque seguirá ligado al club: "Le hemos hecho un contrato de tres años. Tiene uno más como jugador y luego se incorporará a la estructura del club. Creo que también le costaría mucho vivir lejos del Celta porque esta es su casa y su vida".