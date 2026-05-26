Alberto Bravo 26 MAY 2026 - 18:37h.

El Celta ha bajado a la mitad la cantidad necesaria para no presentar números rojos

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VigoLa presidenta del Celta de Vigo, Marian Mouriño, explicó este martes durante la rueda de prensa tras la renovación de Iago Aspas, que el club necesitará vender jugadores "por 15 o 16 millones" antes del 30 junio para equilibrar las cuentas al cierre del ejercicio económico. Los premios obtenidos en la Europa League, el aumento de ingresos en varias áreas y las operaciones en el mercado invernal hay logrado reducir los 32 millones de euros inicialmente previstos en su presupuesto.

"Es un tema del que estoy bastante pendiente, cerrando casi mes a mes, los números. No tenemos el cierre hasta el 30 de junio, pero necesitamos hacer una venta de entre 15 millones largos y 16 millones para cuadrar los números", manifestó este martes en A Sede. El club ha realizado una última estimación más positiva tras confirmar hace escasos días que la cantidad ya estaba por debajo de los 18 millones de euros.

En el presupuesto de la temporada 2025/26, aprobado en la última junta de accionistas, el club cifró en 32 millones de euros la suma que tendría que conseguir por venta de jugadores para equilibrar sus cuentas. En ese momento el club apuntó a que los gastos rondarían los 124,6 millones de euros con unos ingresos de alrededor de 92 millones de euros.

De ahí que el Celta proyectase ingresar esa diferencia mediante la venta de jugadores. Sin embargo esa cantidad se ha conseguido reducir gracias a su "excelente" rendimiento deportivo en LALIGA EA SPORTS al terminar en sexta posición y, sobre todo al mostrado en la Europa League, donde alcanzó los cuartos de final. Además el club ha logrado aumentar los ingresos en varias áreas que junto a las operaciones de Tadeo Allende, Luca de la Torre o Bryan Zaragoza han generado más dinero.

"De 32 millones con el que empezamos la temporada, hemos pasado a 16. Creo que hemos hecho un excelente trabajo, sobre todo en el terreno de juego, pasando eliminatorias europeas y consiguiendo mejores objetivos de los nos daba la Liga", apuntó Marián Mouriño. Por ello la presidenta pidió valorar lo que está realizando el primer equipo porque "llevamos 15 años seguidos en Primera División, aquí hay muchos niños de 15, 16 o 17 años que no han vivido una Segunda División".

Por ahora el club no tiene ofertas encima de la mesa por ningún jugador de la plantilla. Ha recibido llamadas y sondeos por futbolistas como Ilaix Moriba, Williot Swedberg o Javi Rodríguez sin que estas se hayan plasmado en una propuesta económica. Junto a Miguel Román son los futbolistas con mayor mercado de la plantilla celeste.

El Celta también ha preguntado en LaLiga si al celebrarse un Mundial este verano, con la consiguiente ralentización del mercado permitirá a los clubes disfrutar de mayor flexibilidad con las fechas para cuadrar sus presupuestos pudiendo asignar al ejercicio a 30 de junio operaciones que se cierren en los primeros días de julio.

Marián Mouriño, además, reveló que ampliación de contrato de Aspas hasta junio de 2029, aunque solo lo hará como futbolista hasta el final del próximo curso liguero, ayudará a "liberar coste de la plantilla". "A nivel económico era importante porque siempre se ha sabido que Iago es la nómina más cara de la plantilla. Fue un acuerdo que se tuvo con él y se le ha respetado todos estes años. Llegar a este acuerdo es beneficioso para el límite salarial", señaló la presidenta del Celta.