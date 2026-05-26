Alberto Bravo 26 MAY 2026 - 17:33h.

El moañés continuará en activo con 39 años en su temporada 18 en el Celta de Vigo

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VigoIago Aspas, que el próximo 1 de agosto cumplirá 39 años, aseguró este martes que en estos últimos años de carrera profesional no ha tenido que cambiar sus hábitos para mantenerse en forma. El moañés recordó algunos de los hábitos que ha puesto de moda Marcos Llorente y en tono de broma dijo que no cumple ni una de ellas. Además confiesa que con 20 años en el fútbol profesional "no me ha ido tan mal".

El internacional español, cuatro veces ganador del Trofeo Zarra, máximo goleador en la historia del Celta, explicó, durante la rueda de prensa oficial de su renovación hasta junio de 2027, que, a diferencia de otros compañeros de profesión como Marcos Llorente o incluso Pablo Durán, no usa las ‘gafas rojas’, que sirven para facilitar el descanso.

"Llevo haciendo lo mismo durante 20 años. Si tengo que comer unas galletas de los niños, las como sin problema. Yo no soy de poner luces rojas ni de mirar cuántas horas duermo", ironizó Aspas este martes en el Salón Regio de A Sede. El delantero confesó que él es un jugador "a la antigua usanza", y dejó claro que, a las puertas de cumplir 39 años no tiene la más mínima intención de cambiar sus hábitos.

"Si ahora tengo que comer un solomillo y mañana unos espaguetis, no voy a cambiar", continuó el capitán celeste. Sí explicó que cuida más las comidas cuando el partido está más cercano: "No me voy a comer un cocido de mi madre pero mi alimentación sigue siendo la misma que hace 20 años y creo que no me ha ido tan mal".

A punto de cumplir 39 años, y a pesar de tener una carrera en la que ha esquivado lesiones graves más allá de sus problemas de espalda, Iago Aspas sí confesó que esta temporada tuvo serias dudas sobre su continuidad: "Hay veces, hay altibajos en una temporada. Si lo tienen los chicos jóvenes cómo no lo voy a tener yo que voy a cumplir 39 años".

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En su renovación ha sido fundamental la figura de Claudio Giráldez: "El míster me lo hacía ver en el día a día y eso ayudó a renovar. Fue el más pesado porque es con quien estás en el día a día, te hace ver, te hace pensar en un proyecto. Renovó y me alegro muchísimo, sentando las bases del club. Es el pilar de este proyecto a día de hoy. Eso a los jugadores nos hace ver que el club piensa en grande, tiene un proyecto a futuro".