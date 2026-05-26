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Pablo Durán, operado del hombro izquierdo: parte médico y tiempo de baja del jugador del Celta

Pablo Durán, en un partido del Celta de Vigo
Pablo Durán, jugador del Celta de Vigo. Celta
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VigoEl Celta de Vigo ha informado que Pablo Durán ha sido operado de forma satisfactoria de su hombro izquierdo este lunes. El delantero, que llevaba muchos meses arrastrando esa lesión y aguantando con dolor, deberá permanecer unos meses de baja aunque se espera que pueda arrancar el curso con el resto del equipo.

Comunicado oficial

Pablo Durán se ha sometido esta mañana a una intervención quirúrgica para tratar la inestabilidad en el hombro izquierdo que le había ocasionado molestias durante la temporada. La cirugía, pendiente hasta la finalización de la competición, se ha realizado con éxito en el Hospital Fremap de Vigo.

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La operación fue llevada a cabo por el Dr. Domingo Carpintero, jefe de servicios del centro y especialista en cirugía de hombro, con la colaboración del Dr. Cota.

El canterano iniciará en los próximos días el proceso de rehabilitación. Se estima un tiempo de baja de en torno a los tres meses.

El club le desea una pronta y llevadera recuperación.

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