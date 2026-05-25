Alberto Bravo 25 MAY 2026 - 20:57h.

El canterano es uno de los nueve jugadores de apoyo a los 26 futbolistas que acudirán al Mundial

Convocatoria de España para el Mundial 2026

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VigoJavi Rodríguez, defensa y canterano del Celta de Vigo, es uno de los nueve futbolistas que se entrenarán con la Selección Española durante la primera semana de concentración previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así lo decidió Luis de la Fuente este lunes tras anunciar a los 26 futbolistas que acudirán a la cita mundialista. El de Poio reconoció este lunes que la llamada del seleccionador Luis de la Fuente fue una sorpresa inesperada que ni se imaginaba.

"Cuando salió la lista, estábamos todos felicitando a Borja Iglesias y luego dejé de ver el directo de Luis de la Fuente. A partir de ahí, empezaron a llegarme mensajes y pensé que me estaban vacilando porque no me esperaba nada. Luego me llamó Borja y nos felicitamos los dos mutuamente", explicó tras la recepción que el Concello de Vigo hizo al Celta por su clasificación a Europa League.

El canterano del Celta, uno de los habituales en el once inicial de Claudio Giráldez, se estrenará así con la Selección Española, ya que nunca ha sido llamado tampoco por las categorías inferiores: "Estaba tumbado en el sofá con mi novia y tanto a ella como a mí nos estaban llegando muchos mensajes. Hasta que me lo enseñaron no sabía qué estaba pasando porque no lo esperaba".

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"Mi padre tuvo que salir del trabajo porque tenía muchas llamadas y mensajes, no sabía qué pasaba. Cuando salió ya hablé con él y ya le expliqué todo y luego mi madre también estaba trabajando y se enteraron por mensajes todos. Me dieron muchas felicidades y ahora pues descansar esta semana y luego ya a trabajar", indicó el central, quien espera que sea "la primera" de muchas llamadas.

Lo cierto es que el defensa no se imaginaba siquiera esta posibilidad de ni estaba pendiente de la misma: "Cuando aún estaba con la prelista de la sub 21 pues en alguna aún estaba pero totalmente inesperado la verdad". El joven futbolista no escapó a las bromas de Iago Aspas: "Ya me estaba vacilando, de que ahora engañaron hasta la Selección de que podía ir yo. Obviamente me dio la enhorabuena. Me dijo que lo pase súper bien y que lo haga como siempre".

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"Voy con la idea de aprender de esta superexperiencia porque en la selección hay grandes jugadores. España es una de las favoritas, yo estaré ayudándoles en lo que pueda y luego les desearé mucha suerte", manifestó. Además quitó importancia a tener que trabajar una semana más tras una larga temporada: "Por suerte aún no había cogido las vacaciones, así que las cogeré después. Una semana más de trabajo, pero bueno, si son cinco semanas más pues tampoco pasa nada si vas con la Selección".