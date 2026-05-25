Alberto Bravo 25 MAY 2026 - 14:57h.

Se perfilarán las primeras decisiones de cara a la confección de la plantilla de la temporada 2026/27

Marcos Alonso, un mensaje apunta a renovación de contrato: "A descansar y cargar baterías"

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VigoLa comunicación entre cuerpo técnico, dirección deportiva y presidencia en el Celta de Vigo es diaria y fluida. Las tres partes trabajan de manera conjunta para confeccionar el mejor plantel posible de cara a la próxima temporada, donde el equipo volverá a competir en la Europa League. Son muchas las decisiones que tomar, algunas ya están decididas como pelear por la continuidad de Fer López. Este martes entrenador, Claudio Giráldez, y director deportivo, Marco Garcés, se reunirán para perfilar los primeros detalles del Celta 2026/27.

Así lo adelantó el propio Claudio Giráldez tras el partido de este sábado en Balaídos ante el Sevilla FC donde se certificó la clasificación europea. "Llevamos trabajando todo el año. El martes tenemos una reunión y, a partir de ahí, estaremos todo el verano conectados porque es lo que toca. Tenemos que planificar, intentar seguir manteniendo el nivel de la plantilla y mejorándola y sabemos también de las dificultades económicas que todavía arrastramos", explicó. "Tiene que ser un verano coherente", avanzó el entrenador.

El Celta debe ingresar antes del 30 de junio unos 18 millones de euros en venta de jugadores para no presentar números rojos. En los últimos años acumulan más de 35 millones de euros en pérdidas. Por ello el entrenador recordó que el club aún arrastra dificultades económicas que afectarán a la confección de la plantilla y a la capacidad para acometer fichajes.

A falta de conocer si el Celta Fortuna jugará en LALIGA HYPERMOTION o e Primera RFEF, algo que cambiaría de forma notable la situación de un buen número de jugadores, el club trabaja en la contratación de dos defensas centrales, un pivote de perfil físico y dos volantes ofensivos. Nombres como los de Javi Galán, Aleix Febas y Fer López están sobre la mesa de cuerpo técnico y dirección deportiva. También el del posible regreso de Brais Méndez.

Se espera la renovación de Marcos Alonso tras arrancar a Iago Aspas una temporada más. No la de un Óscar Mingueza que dejará el Celta con la carta de libertad tras acabar su contrato. El Celta ya preveía su marcha, de ahí el fichaje de Álvaro Núñez en enero procedente del Elche. No se esperan grandes traspasos, más allá del esfuerzo que se podría hacer si la Real Sociedad pone a Brais Méndez en el mercado, en este verano que arranca con más de 25 contratos en vigor de cara a la próxima temporada.

El Celta, que no ha ofrecido la renovación a Mihailo Ristic, Joseph Aidoo y Franco Cervi, deberá buscar acomodo a los cinco jugadores que regresan tras cesión. En principio Unai Núñez, Manu Sánchez, Carles Pérez, Carlos Dotor y Damián Rodríguez cuentan con muy pocas opciones de quedarse en la plantilla. De ahí que la primera tarea sea reducir el número de jugadores antes de poder acometer fichajes.