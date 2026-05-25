Alberto Bravo 25 MAY 2026 - 11:33h.

El club confía en que prolongue una temporada más su carrera como ha hecho Iago Aspas

Marián Mouriño, de Claudio Giráldez a Iago Aspas: "Gracias por darnos este regalo"

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VigoEl Celta de Vigo cerró la temporada logrando la clasificación, por segunda temporada consecutiva, para la Europa League. Jugadores y afición celebraron sobre el césped de Balaídos un éxito que solo la generación de Víctor Fernández había logrado hace casi 30 años. Dos proyectos radicalmente distintos. La antigua cartera por la actual cantera. Una cantera que ha encontrado en el veterano Marcos Alonso uno de sus referentes. El madrileño es uno de los líderes del vestuario a sus 35 años. El club espera que al igual que hizo Iago Aspas renueve una temporada más.

Lo cierto es que el defensa cerró el curso siendo el jugador de campo con más minutos disputados. En 43 partidos sumó 3.579 minutos. Pieza clave para Claudio Giráldez en el equipo en estas dos últimas temporadas. El madrileño tiene desde hace meses una oferta de renovación encima de la mesa a la que aún no ha respondido. "Fue lo primero que le pregunté pero el cabrón no suelta prenda", señaló Claudio Giráldez este sábado en Balaídos tras la victoria ante el Sevilla FC.

Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico son optimistas y creen que continuará una temporadas más. Lo cierto es que en su cuenta de Instagram ha dejado un mensaje que apunta a su renovación de contrato al señalar que ahora lo que toca es "descansar y cargar las pilas". Se supone que para afrontar un nuevo año con el Celta disputando tres competiciones.

"Un orgullo muy grande formar parte de este grupo y estar haciendo historia celeste. Gracias a todos por vuestro apoyo durante toda la temporada y en especial a mis compañeros y cuerpo técnico porque hemos sido un equipo con todas las letras", escribió Marcos Alonso. "Enhorabuena a todos y ahora a descansar y cargar baterías", añadió.

El futbolista, que en diciembre cumplirá 36 años, deberá responder en los próximos días a la oferta de renovación del Celta. Marco Garcés y Claudio Giráldez se reunirán este martes para trazar las líneas maestras del mercado de fichajes del verano. Su continuidad o no es clave en la planificación deportiva de ahí que el anuncio de su renovación no deberá demorarse mucho.

El Celta busca en el mercado un central zurdo que pueda jugar de lateral para acompañar a Marcos Alonso y darle descanso. Un rol que esta temporada han desempeñado Carlos Domínguez y Mihailo Ristic con escaso protagonismo. El canterano puede salir este verano cedido o traspasado mientras que el serbio cierra una etapa de tres años en Vigo al concluir su contrato.