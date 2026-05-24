Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 02:05h.

El club es optimista con su renovación pero por ahora no ha dado el sí

El discurso de Iago Aspas: "Tendremos una última temporada maravillosa, quizás con un derbi"

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VigoEl Celta de Vigo ha cerrado la clasificación para la Europa League por segunda temporada consecutiva tras vencer 1-0 al Sevilla FC en Balaídos. Equipo y afición celebraron por todo lo alto en el césped. Después Claudio Giráldez compareció en sala de prensa. Exultante el técnico por lo logrado en una de las mejores temporadas de su historia también bromeó con la posible renovación de Marcos Alonso.

"Es lo primero que le he preguntado", confesó. "Estaba hablando con Azpilicueta y le he ido a preguntar a Azpilicueta si le había dicho algo ya Marcos y me lo he llevado para un lado y es lo primero que le he preguntado pero el cabrón no suelta prenda, permitidme la expresión", bromeó el técnico porriñés.

En el Celta mantienen su optimismo y creen que el veterano defensa, al igual que ha hecho Iago Aspas, renovará una temporada antes de retirarse. No creen que su respuesta se demore más que unos días ya que el club debe empezar a planificar la próxima temporada.

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Cuestionado sobre el mercado de fichajes de verano señaló que "Llevamos trabajando todo el año. El martes tenemos una reunión y, a partir de ahí, estaremos todo el verano conectados porque es lo que toca. Sabemos las dificultades económicas que todavía arrastramos". "Tiene que ser un verano coherente, concluyó Claudio Giráldez.

El Celta está de nuevo obligado a vender a algún jugador por un importante traspaso antes del 30 de junio. Además busca en el mercado refuerzos con la carta de libertad como Aleix Febas o Javi Galán. El objetivo es armar un equipo competitivo a la vez que se baja la masa salarial.

La renovación de Iago Aspas, con su ficha diferida en tres temporadas, junto a la salida de jugadores como Mihailo Ristic, Franco Cervi o Joseph Aidoo permitirán que el Celta afronte la próxima temporada con unos gastos más acordes a los ingresos que genera el club.