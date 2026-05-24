Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 00:48h.

Confesó que "nos hemos dejado el alma. Ha merecido mucho la pena"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, estaba exultante por el triunfo de su equipo ante el Sevilla FC que le permitió certificar su billete para la Europa League por segunda temporada consecutiva. El porriñés confesó que "se ha conseguido superar una temporada que parecía insuperable".

"La afición se merecía este cierre de temporada porque sabemos que no hemos estado bien en casa, y era un día perfecto para saldar esa deuda, con momentos muy buenos de juego y sin sufrir. Y los jugadores también merecían despedir así un año espectacular, intenso y que va a ser muy difícil de repetir. Ha sido un día redondo", explicó en rueda de prensa.

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"Ha sido un año intenso, con momentos felices y no tanto, en el que hemos estado unidos club, plantilla, cuerpo técnico, directiva y afición", destacó el entrenador. El porriñés agradeció "el comportamiento" de los 28 futbolistas de la plantilla, especialmente de que aquellos que "menos han participado" porque, a su juicio, han sido "clave" para el rendimiento del equipo.

"Es también un día de despedidas, agradecerles a todos y mostrarles mi apoyo", indicó Claudio Giráldez recordando que jugares como Mihailo Ristic, Joseph Aidoo, Franco Cervi u Óscar Mingueza acaban contrato esta temporada.

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"Estos jugadores han conseguido superar una temporada que parecía insuperable. Muy orgulloso de mis jugadores y del cuerpo técnico, nos hemos dejado el alma. Ha merecido mucho la pena", reconoció Claudio Giráldez en sala de prensa

"Tenemos que tener los pies en la tierra porque cuando dejamos de tener humildad es muy fácil equivocarnos. La diferencia en ese segundo vagón de la liga es muy pequeña", apuntó Giráldez. Por último quiso dar "muchísimas gracias a la afición. Es un orgullo. Este año han disfrutado más los que han viajado que los que han venido a Balaídos. Ojalá el año que viene lo podamos mejorar".