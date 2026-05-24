El discurso de Iago Aspas: "Tendremos una última temporada maravillosa, quizás con un derbi"
El capitán reconoció que el vestuario fue fundamental en su renovación
VigoIago Aspas fue uno de los protagonistas de la fiesta del Celta de Vigo sobre el césped de Balaídos. El capitán, que renovó una última temporada antes de colgar las botas, quiso dar las gracias a sus compañeros y a la afición por una temporada histórica en la que el equipo logró la clasificación para la Europa League.
El moañés cogió el micrófono ante miles de aficionados que no quisieron irse de su butaca en Balaídos: "Primero como capitán quería daros las gracias de parte de todos los chavales, de la mía y del cuerpo técnico por estar ahí día tras día animando".
Reconoció que el equipo tuvo que vivir "días jodidos, partidos muy muy difíciles y momentos importantes" en los que "estuvisteis a nuestro lado". "Recuerdo octubre cuando fue el el homenaje que se me hizo, íbamos décimos séptimos sin ganar en liga y mira cómo hemos remontado todos juntos", subrayó Iago Aspas este sábado.
Por eso reiteró que el agradecimiento al celtismo por su apoyo continuo en "el día día, en los desplazamientos fuera de casa. Recuerdo Zagreb, Lyon, partidos muy difíciles y estuvisteis a nuestro lado apoyándonos para pasar esas difíciles eliminatorias".
"Se acabó la temporada maravillosa. Quería agradecerle el trato a cada uno de mis compañeros. Eso es lo que me hizo pensar en renovar una temporada más, sentirme con fuerzas. De parte mía tendremos una última temporada maravillosa volviendo a Europa y quizás con un derbi", deseó el capitán del Celta que volvió a dar las gracias al celtismo.