Alberto Bravo 22 MAY 2026 - 14:27h.

El capitán jugará una temporada más antes de formar parte de la estructura del club

Marián Mouriño vuelve a arrancarle un sí a Iago Aspas: "Representa todo lo que somos"

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VigoClaudio Giráldez compareció en sala de prensa por última vez esta temporada. El técnico del Celta de Vigo espera poder cerrar este sábado el billete de la Europa League en Balaídos ante el Sevilla FC. Lo puede hacer con Iago Aspas en el once titular tras renovar su contrato por una temporada más antes de colgar las botas. El entrenador desveló cómo comunicó al cuerpo técnico y al vestuario que había decidido seguir un año más en activo.

"Entró por la puerta esa de ahí (la de la sala de prensa en Afouteza que también se usa para mostrar vídeos al equipo), estábamos nosotros preparando el video y nos lo dijo". "Es así de natural y espontáneo", señaló Claudio Giráldez. El entrenador confiaba en ese desenlace: "Yo tenía mis ideas por parte del club y fue todo en estos días. Fui optimista, yo nunca me imaginé un Celta sin Iago la temporada que viene y se hizo efectivo y real".

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Después Iago Aspas "lo comunicó a los jugadores y fue una alegría tremenda para todos". Desveló Claudio Giráldez que el moañés "se llevó unas cuantas ovaciones, unos cuantos pasillos como cualquier persona querida y en este caso como el referente de todo el Celta y nuestro capitán y nuestro emblema".

El entrenador también habló del papel que puede tener Iago Aspas la próxima temporada, con 39 años: "No hay jugadores en el mundo ni cerca de nosotros en el tiempo que nos puedan dar lo que Iago nos puede dar en una acción".

"Tenemos que ir entendiendo todos a aceptar el paso del tiempo y seguimos, a pesar del paso de tiempo, disfrutando de Iago un año más. Él nos sigue regalando en el día a día cosas, nos sigue regalando en los partidos cosas y nos sigue aportando muchísimo en lo emocional", agregó el entrenador del Celta que avanzó que la próxima temporada seguirá gestionando sus cargas, minutos y partidos.

Claudio Giráldez quiso poner en valor la importancia que tiene Iago Aspas en el Celta a todos los niveles: "Nos sigue haciendo vibrar, por eso esa alegría de todo el celtismo, de todo el mundo del fútbol que ya no es solo una cosa del Celta y de sus compañeros, del club, de la prensa y de toda la gente que rodea a Iago porque es una persona única y un futbolista único e irrepetible".

Por último quiso darle las gracias a Iago Aspas por continuar una temporada más en activo: "Podría coger sus bártulos e irse y sería la misma leyenda que si el año que viene sigue jugando. Es de agradecer que él quiera seguir aportando al club". Una última temporada en la que podría despedirse con un último derbi ante el Deportivo de A Coruña. "A mí, a título personal, me apetece vivir el derbi en Balaídos y en Riazor", concluyó Giráldez.