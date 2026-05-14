Alberto Bravo 14 MAY 2026 - 10:07h.

Siguen sextos con dos puntos de ventaja sobre el Getafe y seis sobre el Athletic Club

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VigoLa derrota del Celta de Vigo ante el Levante UD este pasado martes en Balaídos, unido a la victoria del Getafe CF este miércoles ante el RCD Mallorca, han ajustado más la lucha por la Europa League. A falta de dos jornadas para que termine LALIGA EA SPORTS los de Claudio Giráldez son sextos con 50 puntos. Dos de ventaja sobre los de José Bordalás y seis ante el Athletic Club de Ernesto Valverde, que marcha en octava posición junto a la Real Sociedad, ya clasificada para la Europa League como campeona de la Copa del Rey.

En juego hay dos plazas para varios equipos. El sexto clasificado disputará la Europa League, el séptimo u octavo si la Real Sociedad acaba entre los siete primeros, disputará la Conference League. Celta de Vigo, Getafe CF y Athletic Club son los favoritos para acceder a esas plazas sin descartar aún a Rayo Vallecano, Sevilla FC, Valencia FC u CA Osasuna que aún podrían acabar en séptima posición.

Las cuentas del Celta de Vigo son bastante claras. Los pupilos de Claudio Giráldez pueden incluso certificar su clasificación este fin de semana. Los vigueses cerrarían la sexta posición si ganan al Athletic Club en San Mamés y el Getafe CF no logra vencer al Elche CF en el Martínez Valero. Los de Eder Sarabia necesitan ganar en la encarnizada lucha que hay por el descenso. En el caso de victoria azulona se mantendrían los dos puntos de ventaja por lo que todo quedaría pendiente para la última jornada de Liga.

Si el Celta de Vigo empata ante el Athletic Club alcanzaría los 51 puntos. Los de Ernesto Valverde ya no podrían alcanzarlos. El Valencia, aún con pleno de victorias solo podría igualarles en puntos y tiene el golaveraje perdido con los celestes, por lo que no podrían superarlos. En el caso del Rayo, si es capaz de sumar sus nueve puntos pendientes alcanzaría los 52 puntos por lo que el empate, dependiendo los resultados de los de Íñigo Martínez, aún no garantizaría la Conference League este domingo 17 de mayo para los de Claudio Giráldez.

En la última jornada de Liga el Celta recibe al Sevilla FC en Balaídos, donde los vigueses siguen presentando unos pésimos números. Si los de Claudio Giráldez ganan en Bilbao y en Vigo nadie podría alcanzarlos. Si en uno de esos dos partidos cede un empate y el Getafe CF gana sus dos duelos, ante el Elche CF y CA Osasuna, los de Bordalás les pasarían en la clasificación al tener ganado el golaverage tras ganar en Balaídos y empatar sin goles en el Coliseum.

El Celta, si no quiere depender de nadie, tiene que ganar los dos partidos ante Athletic Club y Sevilla FC. En caso de sumar cuatro puntos tendrían garantizada la séptima posición. Con dos empates y 52 puntos el Rayo Vallecano tampoco podría superarles en la clasificación al tenerles ganado el golaveraje. Con menos puntos los de Claudio Giráldez tendrían que estar pendientes de los resultados de sus rivales por Europa.