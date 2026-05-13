Alberto Bravo 13 MAY 2026 - 12:13h.

Confiesa el canterano que en los últimos partidos "no estamos cómodos en casa"

Javi Rueda, lanza un mensaje de esperanza tras una nueva derrota en Balaídos: "Seguimos soñando"

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VigoSergio Carreira aseguró que el Celta de Vigo tiene que "dejarse todo" en los dos partidos pendientes de Liga. El objetivo que se marca plantilla y cuerpo técnico es volver a clasificarse a Europa. La derrota ante el Levante UD en Balaídos ha impedido dejar prácticamente encarrilado el pase. Athletic Club y Sevilla FC son los rivales de los de Claudio Giráldez en estos últimos diez días de competición liguera para "conseguir algo bonito".

Cuestionado por el encuentro ante el Levante señaló que "pienso que por momentos hicimos un gran partido. Ellos también se estaban jugando la vida, también proponen y venían de una serie de partidos muy buena. Se ha visto que son un rival más que digno".

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"Fue un partido disputado. Ellos llegaron, marcaron dos cañonazos desde fuera del área y luego un balón parado que pienso que estuvo mal defendido por nuestra parte. No jugamos del todo mal, pero aun así no creo que hoy fuéramos merecedores", agregó el canterano.

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El vigués también hizo autocrítica sobre el rendimiento del equipo como local en las últimas jornadas: "No sabría decirte. En los últimos partidos no estamos cómodos en casa. Los rivales consiguen encerrarse bien y luego aprovechar sus ocasiones. Me gustaría que mejorara nuestro registro en Balaídos, pero si puntuamos este fin de semana también merecerá la pena. Hay que seguir y tratar de centrarse en lo que viene, no pensar en casa o fuera. Seguir e intentar conseguir los tres puntos".

Pese a la derrota, Carreira insistió en mantener intacta la ambición del equipo en este tramo final de temporada: "Creo que estamos en una buena dinámica. Esto no debe frenar las aspiraciones que pueda tener el equipo. Tenemos que seguir en el mismo camino, lógicamente corrigiendo muchísimas cosas. Ahora mismo es momento de dar todo lo que tenemos y dejarlo todo por este equipo".

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Por último, el defensa quiso enviar un mensaje a la afición celeste: "Que sigan junto a nosotros como llevan toda la temporada. No hay que pedir disculpas porque esto es fútbol, pero sí es verdad que no les estamos dando muchas alegrías en casa. Aun así, que confíen, porque estamos totalmente centrados y con fuerza para conseguir algo bonito".