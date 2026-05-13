Alberto Bravo 13 MAY 2026 - 11:10h.

El Celta deberá certificar su clasificación a Europa ante Athletic Club y Sevilla FC

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VigoJavi Rueda regresaba al once tras perderse el partido ante el Atlético de Madrid por sanción. El carrilero no pudo celebrar una victoria del Celta de Vigo ante un combativo Levante UD. Los celestes no pudieron dejar encarrilada la clasificación a Europa. Por delante tienen dos partidos muy importantes ante Athletic Club y Sevilla FC en los que buscarán los cuatro puntos que les den el pase. Javi Rueda mantiene la esperanza de lograr ese ambicioso objetivo.

"El equipo ha jugado bien y ha hecho lo que tocaba, quitando un poco la mala suerte de que nos meten dos goles desde fuera del área, que son menos controlables. El equipo lo ha dejado todo. Sabíamos que el Levante venía con esa necesidad de ganar, de despegarse de esa zona de abajo. Ahora toca intentar corregir los fallos y esperar que en los siguientes dos partidos podamos sacar los puntos y lograr lo que estamos deseando", señaló el malacitano.

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El defensa también habló sobre sus molestias físicas, que le han lastrado en los últimos entrenamientos, y dejó claro su compromiso con el equipo "He tenido ahí unas pequeñas molestias en los isquiotibiales, pero, aun con eso, si el equipo me necesita y el míster cree oportuno que tengo que estar, siempre voy a estar disponible".

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Pensando ya en el partido del próximo domingo ante el Athletic Club en San Mamés apuntó que "ahora toca recuperar lo mejor posible para el fin de semana. Queda un partido súper importante y veremos si podemos sacar los tres puntos".

Por último, Javi Rueda quiso mandar un mensaje de ilusión y agradecimiento a la afición celeste: "Tanto el equipo como todo el celtismo seguimos soñando. Queremos volver a estar en Europa. Lo vivido este año creo que ha sido maravilloso y ojalá poder repetirlo".

Del celtismo destacó que "sabemos y notamos el apoyo de toda nuestra gente. Siempre estamos agradecidos porque creo que es el motor, lo que nos mueve y lo que nos da ilusión para competir cada partido. Solo podemos darles las gracias, esperar que nos sigan apoyando de esa manera y ojalá poder darles la alegría que todos queremos".