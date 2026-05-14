Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la victoria del Alavés y la derrota del Mallorca

Celia Pérez 14 MAY 2026 - 00:32h.

La pelea por la permanencia, al rojo vivo

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La pelea por el descenso a Segunda división está al rojo vivo. En plena antepenúltima jornada de LALIGA EA Sports, tan solo el Real Oviedo tiene certificado su cambio de categoría, por lo que todo se aprieta muchísimo a falta de los últimos encuentros de la temporada. Este miércoles, el Espanyol consiguió ganar al Athletic Club y el Sevilla hacerlo al Villarreal, provocando un salto destacable en la clasificación y tomando algo de oxígeno. Además, Alavés ganó al Barça y el Mallorca cayó ante el Getafe.

La jornada del miércoles se cerró con la victoria del Deportivo Alavés frente al Barça con el gol de Ibrahim Diabate, que les permite salir de la zona baja. Mientras que en el Coliseum, el Getafe se impuso gracias al doblete de Satriano, el primero tras un pase de Nyom y el segundo tras aprovechar un error de la defensa bermellona, y el tanto de Zaid Romero. A pesar de que los de Demichelis reaccionaron por medio de Mascarell, solo pudieron maquillar el marcador y acabar con una derrota que sigue manteniéndolos con un ojo en el descenso.

Las probabilidades de descenso a Segunda

Por lo tanto, tras el final del último encuentro de este jueves, Míster Chip ha compartido las probabilidades de descenso de todos los equipos implicados en la lucha por la salvación. Como ya es sabido, el Oviedo tiene un 100% de posibilidades de descender, ya que no tiene opciones para seguir en Primera la próxima temporada.

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Al conjunto carbayón le siguen el Elche con un 45% y el Levante con 44%, que se convierten ahora mismo en los dos principales candidatos a descender. Eso sí, le sigue muy de cerca el Mallorca con un 42% de opciones. Todo ello antes de una jornada en la que habrá un Levante-Mallorca el próximo domingo en el Ciutat que se antoja determinante en la batalla por la permanencia.

El Girona, que ahora mismo es penúltimo pero aún tiene que jugar este jueves, tiene un 31% de opciones de descenso. Y el Alavés, tras su triunfo, un 23% de probabilidades. Muy lejos queda Osasuna con un 4% y prácticamente sin opciones de descender el Valencia con un 2%, mientras que Sevilla, Rayo, Athletic y Real Sociedad tienen menos de un 1% de opciones.