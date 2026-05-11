Basilio García 11 MAY 2026 - 23:09h.

El descenso, más igualado que nunca a tres jornadas del final

El Real Oviedo desciende a Segunda sólo 324 días después del ascenso

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No se recuerda una pelea por el descenso como el de esta temporada 2025/26 en LALIGA EA SPORTS. Ningún equipo estaba matemáticamente en Segunda división hasta que este lunes se ha disputado el partido entre el Rayo Vallecano y el Girona FC que cerraba la jornada 35, y aunque parezca mentira, hasta el último momento el Real Oviedo ha seguido manteniendo opciones, aunque minúsculas, de lograr la permanencia.

El equipo gerundense ha empatado en Vallecas gracias a un gol de Stuani en el minuto 90 que neutralizaba el anterior de Alemao. No obstante, se queda en la decimoséptima plaza, marcando la frontera de la salvación solo dos puntos por encima del Deportivo Alavés. Con los mismos 39 quedan el RCD Espanyol, el RCD Mallorca y el Elche CF y ya con 40 está el Sevilla FC.

42 puntos, que podrían marcar la frontera de la salvación virtual, tienen el Valencia y Osasuna, mientras que el Rayo Vallecano, que durante unos minutos llegó a estar séptimo, es décimo con 43, solo seis por encima del descenso con nueve puntos por disputarse.

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Las probabilidades de descenso de cada equipo

Así las cosas, justo tras el pitido final la cuenta de X @LaLigaenDirecto compartió las probabilidades de descenso de todos los equipos implicados en la lucha por la salvación. Como es lógico, el Oviedo tiene un 100% de posibilidades de descender, ya que sus minúsculas opciones se han esfumado con el tanto de Stuani.

Complicado lo tienen el Levante, con un 72,52%, y el Deportivo Alavés, con un 54,99% al ser los dos equipos que ocupan los puestos de descenso. A partir de ahí, y según este modelo matemático basado en miles de escenarios probables, el Elche es el otro equipo con más opciones de descender, con un 20%. Curiosamente, el Mallorca, con los mismos puntos, solo tiene un 10,15%, incluso menos que un Sevilla que suma un punto más y llega al 12,73%.

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El Espanyol, con 15,97% y el Girona, con 13,40% son los otros equipos que están en el pelotón de los 39 puntos. El modelo prácticamente da por salvados al Osasuna (0,11%), el Valencia (0,10%) y el propio Rayo Vallecano (0,01%).