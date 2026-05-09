Víctor García confiesa la verdad de su golazo en el Levante-Osasuna: "Mi madre me va a regañar"

Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 00:29h.

Su segundo gol fue un centro-chut que sorprendió al portero

Uno por uno del Levante ante Osasuna: de suspenso a sobresaliente en el Estadio Ciutat de València

Compartir







El Ciutat de València pasó del drama absoluto a la locura en cuestión de minutos. Y en medio del caos apareció Víctor García, protagonista inesperado de una noche que puede marcar el futuro del Levante en LALIGA EA SPORTS.

El atacante firmó un doblete salvador ante Osasuna, pero hubo una jugada que se llevó todos los focos: ese centro-chut imposible que acabó entrando para poner el 2-2 y desatar la euforia granota.

Aunque él no tardó en desmontar cualquier épica: “Era un centro, no un disparo. No te puedo mentir porque si no mi madre me regaña luego”. La confesión, entre risas, en DAZN, terminó convirtiéndose casi en otra celebración más de la noche.

Del drama al delirio en el Ciutat

El Levante había arrancado el partido de la peor manera posible. El equipo parecía hundido, tocado emocionalmente y contra las cuerdas en un duelo vital por la permanencia.

Pero entonces apareció el orgullo. Víctor García lideró la reacción con un partido descomunal y un doblete que mantuvo vivo al conjunto valenciano cuando el escenario ya parecía perdido.

El segundo tanto, eso sí, quedará para el recuerdo. Un balón que parecía un centro acabó envenenándose hasta sorprender completamente al portero de Osasuna.

Y mientras el estadio explotaba, el propio protagonista rebajaba la película con total naturalidad.

“Este equipo no se va a rendir jamás”

Más allá del golazo accidental, Víctor quiso destacar el carácter competitivo del Levante en uno de los momentos más delicados de la temporada: “Hemos tenido un inicio dramático, pero este equipo no se va a rendir jamás”.

El atacante celebró la reacción del grupo y el empuje mostrado en una noche cargada de tensión: “A base de empuje y trabajo lo hemos sacado. Estoy muy orgulloso de este equipo”.

Porque a veces el fútbol también tiene estas historias. Goles imposibles, confesiones sinceras… y madres que no perdonan una mentira delante de las cámaras.