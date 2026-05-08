Matías Almeyda, cerca de volver a los banquillos en México junto a varios ex del Sevilla

Andrea Esteban 08 MAY 2026 - 22:32h.

En la plantilla juegan Ocampos, Óliver Torres, Tecatito y Martial

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Matías Almeyda puede estar muy cerca de regresar a un lugar donde dejó huella. Después de su complicada etapa en el Sevilla, el técnico argentino apunta ahora hacia Rayados de Monterrey, uno de los gigantes de la Liga MX, que prepara una reconstrucción total tras un Clausura 2026 desastroso.

Y el posible aterrizaje del “Pelado” tendría un detalle muy particular: reencontrarse con varios rostros conocidos de Nervión. Lucas Ocampos, Óliver Torres, Tecatito Corona e incluso Anthony Martial forman parte actualmente del proyecto regio.

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Rayados acelera por Almeyda

La eliminación en la CONCACAF Champions Cup y el golpe de quedarse fuera de la Liguilla provocaron un terremoto en Monterrey. El club ya activó cambios importantes con el regreso de Dennis te Kloese como presidente deportivo y ahora busca un entrenador capaz de devolver al equipo a la élite.

Ahí aparece el nombre de Matías Almeyda. Según diversas informaciones en México, el exentrenador del Sevilla es el candidato que más gusta dentro del club. Su conocimiento del fútbol mexicano, su capacidad para gestionar vestuarios de presión y su pasado exitoso en Chivas juegan claramente a su favor.

Con el Guadalajara conquistó una Liga MX, varias copas y una Concachampions, convirtiéndose en uno de los técnicos más queridos de los últimos años en el país.

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El reencuentro con los exsevillistas

El posible desembarco de Almeyda en Rayados también abriría la puerta a un curioso reencuentro con varios futbolistas con pasado sevillista.

Lucas Ocampos y Tecatito Corona ya coincidieron con él indirectamente en Nervión, mientras que Óliver Torres y Martial forman parte ahora del ambicioso proyecto mexicano que busca volver a competir por todo.

Eso sí, el gran obstáculo sigue siendo el deseo del argentino de continuar entrenando en Europa. Tras ganar Liga y Copa con el AEK de Atenas y después de su paso por el Sevilla, Almeyda todavía considera que tiene mercado en el fútbol europeo.

Sin embargo, Monterrey está dispuesto a hacer una apuesta fuerte económicamente para convencerle y cerrar cuanto antes al líder de su nuevo proyecto.

Porque en Rayados hay prisa. El club quiere reaccionar rápido tras el fracaso deportivo y empezar a construir un equipo competitivo de cara al Apertura 2026… y también pensando en el escaparate mundial que se avecina.