Álvaro Borrego 15 ABR 2026 - 00:51h.

"Un día antes de echarme me decían que me iba a quedar hasta el final"

Luis García Plaza también pone en duda la planificación de Antonio Cordón

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Matías Almeyda ha roto su silencio. El entrenador ha concedido su primera entrevista después de su salida del Sevilla FC, al que dejó a tres puntos del descenso a falta de ocho jornadas de LALIGA. Sin tapujos, el argentino carga duramente contra la directiva del club, quien en apenas unas horas cambió de parecer. Él mismo asegura que un día antes de su cese le comunicaron que seguiría hasta final de temporada, pero finalmente su destino fue bien distinto al prometido. Una "traición", como el Pelado califica, que todavía le duele, sobre todo por el cariño que le guarda a la entidad.

En su entrevista para el compañero Adrián Marcelo, entre otras cosas, Matías Almeyda habla de su paso por el Sevilla FC y el cómo se gestó su salida, algo que él no había experimentado nunca antes en su carrera: "Lo que a mí me pasó en Sevilla es la primera vez que me pasa. Esto fue diferente. Un día antes de que me dijeran que tenía que ir me decían que me iba a quedar hasta al final", argumentaba el entrenador, quien asegura no olvidar ese mal trato recibido en sus últimas horas como sevillista.

"Esa traición del fútbol es la que no... y eso me duele. Esa gente ya no me pueden mirar más", espetaba Almeyda, que también fue preguntado por si los dirigentes "podrían dormir tranquilos" después de lo que le hicieron. Su respuesta no deja indiferente a nadie: "Hay gente a la que no les interesa", explicaba el argentino, quien echó en falta más transparencia por parte de la directiva del Sevilla FC: "Hay cosas directas. No vengan a decirme que no voy a estar si después me van a sacar. Es una doble cara".

Matías Almeyda dejó el banquillo del Sevilla FC tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión. Se acababa así el periplo de un nuevo entrenador del primer equipo del Sevilla. El cuarto (García Plaza es el quinto) desde que José María del Nido Carrasco es presidente; el octavo en tres años y medio -Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, Xavier García Pimienta, Joaquín Caparrós y Matías Almeyda-. Toda una trituradora de entrenadores, tal y como se le referenció al argentino en la rueda de prensa de su presentación el pasado mes de julio. Como si lo hubiesen preavisado.