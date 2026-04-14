Luis García Plaza también pone en duda la planificación de Antonio Cordón

Álvaro Borrego 14 ABR 2026 - 18:27h.

Solo uno de los fichajes realizados por el director deportivo fue titular contra el Atlético de Madrid

El Sevilla ultima la renovación de Andrés Castrín, que firmará hasta 2030

Compartir







El trabajo de Antonio Cordón ha dejado mucho que desear durante su primera temporada en Nervión. Si sus apariciones públicas no han sido precisamente acertadas, mucho menos lo han sido sus apuestas deportivas para el Sevilla FC. De todos los refuerzos únicamente Vlachodimos ha mejorado lo que había. Un elemento que deja en mal lugar al director deportivo, cuyos fichajes tampoco sirven en demasía para Luis García Plaza. Oso por delante de Suazo, Manu Bueno por delante de Mendy y Castrín antes que Cardoso.

Vlachodimos es el único refuerzo que ha salido de inicio en los dos partidos que lleva Luis García Plaza al frente del banquillo sevillista. Este sábado apostó por un once plagado de canteranos, con hasta seis jugadores criados en la casa, y sobre el césped hubo más refuerzos realizados en su día por Víctor Orta (3) que los que ha firmado Antonio Cordón esta campaña. Sin ir más lejos, como suplentes partieron Cardoso, Batista Mendy, Suazo y Alexis Sánchez además de Neal Maupay, que la semana pasada fue incluso descartado por el propio entrenador.

Si bien Cardoso está sumido en el ostracismo más absoluto, Suazo no está al nivel que se le presupone y Alexis Sánchez hace mucho que no está para la élite, más preocupante si cabe parece la apuesta por Maupay. Con el cambio de entrenador parecía que el ariete podía dar un paso al frente y cambiar su situación, pero a las primeras de cambio García Plaza toma esta decisión. El futbolista cedido por el Marsella, fuera de la convocatoria contra el Oviedo y sin minutos frente al Atlético de Madrid.

Una decisión que demuestra la poca capacidad que ha tenido Antonio Cordón para mejorar la plantilla. El trabajo del director deportivo sigue generando disparidad de pareceres entre los aficionados, pues más allá de Vlachodimos, cuyo rendimiento es impecable (y Azpilicueta cuando las lesiones se lo han permitido), la aportación de los fichajes ha sido realmente escasa.