Basilio García Sevilla, 14 ABR 2026 - 15:09h.

El contrato del lucense expiraba en 2027 y pasará a tener ficha del primer equipo

Seis canteranos y solo un fichaje; el corazón rojiblanco de los que tienen que salvar al Sevilla

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Si el Sevilla FC está vivo aún en LALIGA EA SPORTS es gracias a la aportación de los jugadores de la cantera. El primer equipo está lleno de futbolistas de la casa, con cifras récords en los últimos años, y el club está premiando a varios de ellos con renovaciones que les sitúen en el escalón que merecen en la plantilla. El próximo será Andrés Castrín.

Según ha podido conocer ElDesmarque, el Sevilla y el central gallego están a punto de cerrar la renovación de su contrato, que expiraba en 2027. El club le ha ofrecido tres años más, por lo que la vinculación se alargaría hasta 2030, la operación está encaminada y podría hacerse oficial más pronto que tarde.

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El club quiere premiar así el buen desempeño de Andrés Castrín, que solo un año después de llegar procedente del CD Lugo -a cambio de 200.000 euros- se ha hecho con un hueco en el primer equipo. El lucense ha ido participando de forma intermitente a las órdenes de Matías Almeyda, mientras que Luis García Plaza le ha dado ya el 75% de los minutos de los partidos que ha dirigido.

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En total, Castrín suma 16 partidos con el Sevilla, 13 de ellos en la actual temporada, y está volviendo a ganar el protagonismo que le negó Almeyda tras la eliminación de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés. Su partido ante el Atlético de Madrid fue francamente bueno, Luis García Plaza reconoció que dudó si darle ya la camiseta de titular en Oviedo, pero acabó apostando por un Nianzou que, para variar, falló estrepitosamente. Casi todo el sevillismo apuesta por él para el tramo final del ejercicio.

Hay un detalle, además, a tener en cuenta, y es que el futbolista cumple 23 años el próximo mes de mayo, por lo que no podrá alternar el filial con el primer equipo en la temporada 2026/27. Así, la renovación llevará aparejada la consideración como futbolista de la primera plantilla.

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Miguel Sierra, también renovado

Asimismo, el club también ha dejado resuelta la renovación de otra de las perlas de su cantera, un Miguel Sierra que, tal y como ha adelantado Marca, ampliará su contrato hasta 2029. El granadino, una de las perlas de la cantera sevillista, acababa su vinculación el próximo 30 de junio, pero el club ha actuado rápido y la renovación se hará oficial en las próximas horas.