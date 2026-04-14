Basilio García Sevilla, 14 ABR 2026 - 09:50h.

Luis García Plaza ha usado ya a siete canteranos y solo a cuatro de los fichajes de Cordón

Una final retro

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A falta de siete jornadas para el final y sin saber si el Sevilla FC logrará o no la permanencia, sí que se pueden sacar algunas conclusiones con respecto a la confección de la plantilla. Los fichajes de Antonio Cordón no han funcionado, con la excepción de Odysseas Vlachodimos para confirmar la regla, mientras que han sido, son y serán los canteranos los que tienen que sacar al equipo de la difícil situación en la que se encuentra.

Para muestra, el primer once de Luis García Plaza como entrenador sevillista en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El entrenador madrileño alineó, como no podía ser de otra manera, al portero griego, y por delante suya había hasta seis jugadores formados en las categorías inferiores del Sevilla: Juanlu, Andrés Castrín, Kike Salas, Oso, Manu Bueno e Isaac Romero. Fueron, casi todos, de los más destacados. En Oviedo fueron cuatro de inicio, aunque acabarían jugando siete al sumar a José Ángel Carmona a los citados.

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Por el contrario, García Plaza solo ha utilizado en estos partidos a cuatro fichajes de Antonio Cordón -Odysseas, Batista Mendy, Suazo y Alexis Sánchez-, y solo el portero ha disputado todos los minutos, mientras que los otros tres no han participado demasiado. Mención especial merece el caso de Neal Maupay, el único fichaje de invierno, que no viajó a tierras asturianas y tampoco disputó minuto alguno ante el Atlético de Madrid.

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Las dos últimas victorias en casa, con protagonismo canterano

El Sevilla se reencontró con la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado sábado. Desde finales de enero, en la visita del Athletic Club en un partido que acabó con el mismo marcador, no ganaba ante su público, y los dos partidos tienen un denominador común: el protagonismo de la cantera. Almeyda alineó de inicio a Juanlu, Carmona, Kike Salas e Isaac Romero. Durante el partido dio minutos a otros tres, Andrés Castrín, Oso y Manu Bueno. Ocho minutos llegaron a coincidir los siete sobre el césped -Juanlu incluso llevó el brazalete de capitán en ese tiempo-, y desde el minuto 57, justo después de que Akor Adams marcara el gol definitivo de penalti, los cinco zagueros encargados de defender el resultado fueron canteranos, ninguno mayor de 23 años.

“Jugaron como hinchas, así me gusta que jueguen al fútbol, porque tienen que defender el escudo y lo más lindo es jugar con sentido de pertenencia a un lugar. Eso no hay plata que lo pague”, dijo entonces Almeyda. “No me fijo en si son canteranos o no, necesitábamos energía y piernas frescas. No me he fijado en lo de los seis canteranos, son todos iguales. He buscado refrescar al equipo, tenemos que transmitir esas ganas y eso va a hacer que todos vayan en esa dirección”, expresó García Plaza el sábado tras ganar al Atlético. El discurso es distinto, pero lo que queda claro es que la participación de los jugadores formados en la Carretera de Utrera serán clave para la permanencia.