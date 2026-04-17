Pepe Jiménez Sevilla, 17 ABR 2026 - 00:10h.

Manuel Pellegrini ya teme hasta el pase a la Champions: "Se nos complica"

Manuel Pellegrini vuelve al centro de las críticas en el Betis

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Manuel Pellegrini, otra vez en el punto de mira. El técnico chileno, apenas meses después de renovar su contrato, vuelve a centrar el gran número de críticas por parte de la afición verdiblanca tras la durísima eliminación ante el Braga y el chileno, de momento, prefiere omitirlo: "No creo que dependa de un resultado puntual".

Sin demasiados ánimos, sin demasiados gestos de esperanza, Manuel Pellegrini fue resolviendo, una a una, las entrevistas que, por contrato, debía atender. En pocas ofreció algo de ánimo, en pocas levantó la mirada pero cuando en sala de prensa le preguntaron por su futuro, no quiso ofrecer duda alguna: "No creo que un ciclo depende de un resultado puntual", decía.

El chileno insistía en que lo ocurrido este jueves, a diferencia de lo que dijo tras caer en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid -donde se señaló él mismo-, "es responsabilidad de todos" y es que "hay un trabajo de mucho tiempo detrás".

"Es una noche muy dura. He tenido otras noches como la del Eintracht. Era la posibilidad de estar en semifinales, el equipo dio la cara durante 35', es increíble el gol que nos hacen, el segundo tiempo fuimos incapaces, sin madurez para resolver lo que pasó", decía en televisión previamente.

Manuel Pellegrini deberá reposar y superar, cuanto antes, esta "noche muy dura" que está viviendo y es que él mismo, tras tantos años en la élite, sabe que en estos momentos es el principal señalado y que si finalmente no consigue el acceso a la Champions League, su puesto podría estar muy debatido a pesar de que el club, hasta ahora, le ha defendido en todas y cada una de las apariciones públicas.