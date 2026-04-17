Celia Pérez 17 ABR 2026 - 00:02h.

El lateral ha pasado por zona mixta tras el partido

Marc Bartra, casi entre lágrimas: "Una de las noches más duras"

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El Real Betis ha caído derrotado y eliminado esta noche en La Cartuja en los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga. El cuadro portugués, después de verse superado netamente en la primera parte por los verdiblancos, borró en la segunda a los de Pellegrini y sorprendentemente le dio la vuelta al marcador del partido (2-4) y de la eliminatoria (3-5) para colarse en las semifinales. Un duro palo al que Bellerín no encuentra explicación.

Tras finalizar el partido, el futbolista ha pasado por zona mixta y ha tratado de dar su punto de vista a todo lo ocurrido en La Cartuja. "La verdad que no sé muy bien qué decir. Creo que para mí personalmente es como demasiado pronto para hacer un balance. Siento un dolor inmenso. Ahora mismo me cuesta encontrarle explicación", comenzó exponiendo el lateral.

"Siento que hemos tenido el control del partido. Durante la primera parte creo que hemos hecho un fútbol muy bonito, muy directo. Estábamos disfrutando. Hemos pasado de un 3-0 de repente, en una jugada fortuita, a un 2-1 que en estas competiciones se paga caro. Y nada. Los primeros cinco o diez minutos de la segunda parte es algo que tenemos que mirar o que analizar porque eso no nos puede pasar. Luego hemos seguido creando ocasiones un poco ya a la desesperada. No sé muy bien qué decir" acabó respondiendo Bellerín.

Lo cierto es que es difícil de encontrar una explicación a la que es probablemente una de las noches más duras del beticismo. "Sí, podría serlo", reconoce el lateral, que necesita tiempo para procesarlo. "Creo que ahora, hace 15 minutos que ha terminado el partido. Estoy todavía procesando todo lo que ha pasado y vamos a necesitar tiempo para transitar esto. El martes hay un partido importantísimo, fuera de casa. Y el fútbol no espera", añadió.