Pepe Jiménez Sevilla, 16 ABR 2026 - 23:37h.

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Diego Llorente, muy enfadado tras el encuentro ante el Braga

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Diego Llorente, defensa central del Betis, atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras el encuentro de este jueves ante el Braga y aunque intentó mantener la calma durante la entrevista, acabó explotando al ser cuestionado por la acción que permitió el primer tanto de los portugueses.

"Es curioso porque en todos los partidos de la Europa League paran el balón menos hoy. No ha sido inmediato, muy bien el árbitro, porque ha hecho todo lo contrario al resto. Le felicito", decía de manera irónica el zaguero demostrando su enfado.

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Previamente, Llorente comentó que "hemos salido bien y después ellos, a base de errores nuestros, se han metido en el partido. Hemos pasado de generar cinco ocasiones a desconectarnos en una competición en la que lo pagas".

"Son dos balones parados, un córner, otro penalti... ellos les salía todo en la segunda parte y a nosotros nada. Hay que seguir, aún queda LALIGA y tenemos que pelear hasta el final", comentaba el zaguero insistiendo en que aún hay mucho por hacer.

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Sin cerrar su comparecencia, y aunque era preguntado por el enfado del público, Llorente defendía a los suyos y decía que "los primeros jodidos somos nosotros, nos hemos partido la cara y a veces no hay recompensa. Ahora toca darle la vuelta en el siguiente partido".

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Manuel Pellegrini 'resta importancia' a la polémica

Manuel Pellegrini, por su parte, también fue cuestionado por la acción y no quiso entrar en polémica alguna, asegurando que el error ha sido de sus jugadores. "Chocaron dos jugadores nuestros, no se hablaron. No sé si tendría que haber parado, desgraciadamente cayó el balón y marcaron. En cuatro minutos nos remataron el partido", decía un entrenador que, en su entrevista televisiva, evidenciaba el enfado que tenía tras los cúmulos de errores vividos.