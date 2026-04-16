Pepe Jiménez Sevilla, 16 ABR 2026 - 21:51h.

Qué significa el tifo del Betis contra el Braga en la Europa League

Diego Llorente recibió un duro golpe justo antes del gol del Braga

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No hay partido en la élite sin polémica. Los aficionados al fútbol se han acostumbrado, jornada a jornada, a debatir sobre ciertas acciones y este jueves, en el Betis-Braga, no ha sido diferente. En esta ocasión no ha sido un penalti ni un fuera de juego -que sí anuló un tanto bético- sino una desafortunada acción que podría haber cambiado el encuentro.

Fue llegando al tramo final de la primera mitad cuando, tras un balón suelto en el área, Marc Bartra y Diego Llorente chocaban con el ex de la Roma cayendo en seco en el césped. Justo tras este golpe, con la zaga descolocada, Pau Víctor recogería la bola y acabaría anotando el primer tanto del Braga.

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Los jugadores del Betis rápidamente fueron a protestar al árbitro, entendiendo que, según la normativa instalada, debía haber parado el encuentro antes del disparo de Pau Víctor tras el duro golpe.

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El recuerdo del gol de Ferran ante el Mallorca

Una situación semejante se vivió hace unos meses en Son Moix, donde Ferran Torres consiguió anotar para el FC Barcelona tras el balonazo de un rival en la cabeza de un jugador del Mallorca.

El CTA, en el conocido Tiempo de Revisión, consideró que el tanto no debía haber subido al marcador ya que "ante un golpe, lo primero es el jugador. Un futbolista del Mallorca cae al suelo e instantes después uno del Barcelona marca gol. ¿Qué dice el protocolo? Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido. En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el impacto obligaba a parar el juego. Sólo si el gol hubiese llegado tras el impacto sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego aplicando el protocolo de conmoción cerebral. Esta jugada nos recuerda que primero está la salud del deportista y después todo lo demás".

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La acción fue rápida, casi instantánea, pero si el árbitro, que presenció el golpe en directo, no lo detuvo fue porque no tuvo sospecha de conmoción cerebral... a pesar de la dureza del golpe.