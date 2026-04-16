Qué significa el tifo del Betis contra el Braga en la Europa League

Álvaro Borrego 16 ABR 2026 - 20:58h.

El tifo hace referencia -otra vez- a La batalla de Lepanto, en la que el Imperio Español frenó el expansionismo del Imperio Otomano por el Mediterráneo

El histórico bengaleo en La Cartuja antes del Betis - Braga de Europa League

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Historia viva. Los béticos afrontaban este jueves sus primeros cuartos de final de Europa League, con lo que todo ello supone deportiva y económicamente para la entidad. Una noche histórica para la afición del Real Betis, que quiso recibir a su equipo como mejor se merece. Con la mejor entrada de siempre de una hinchada andaluza en un partido continental. Frente a más de 66.000 almas. Y como no podía ser de otra forma, sus ultras, la Grada Gol Sur 1907, recibió a los jugadores con un tifo sensacional.

En esta ocasión, con una de las frases más populares de Don Juan de Austria: "Vuestra gloria será eterna", señalando el Besiktas Park de Estambul, donde se celebrará la final.

El tifo hace referencia a La batalla de Lepanto, uno de los combates navales más significativos de la historia. Este tuvo lugar a finales del siglo XVI en el golfo de Patras, cerca de lo que en su día fue Lepanto, en la actualidad la ciudad griega de Naupacto. Este relato narra la historia de la guerra del Imperio Otomano (donde hoy estarían los turcos, sede de la final) contra una coalición católica organizada por el Papa Pío V, en la que participó el Imperio Español. Los católicos, liderados por Juan de Austria, terminaron victoriosos, frenando así el expansionismo de los otomanos en el Mediterráneo. Lepanto marca el último gran enfrentamiento en el mundo occidental que se libró en casi su totalidad por galeras y naves de remo.

La leyenda continúa...

Esta no es la primera vez que el Real Betis hace referencia a La batalla de Lepanto, dado que frente el Panatinhaikos ya hicieron alusiones a ella y tiene pinta que así seguirá siendo en este presumible camino hacia la final de Estambul.

En aquel compromiso de octavos de final la Grada Gol Sur 1907 realizó un doble tifo, primero con un cubregradas que rezaba: "A morir hemos venido, a vencer si la historia lo dispone". Unos minutos más tarde se levantó sobre la misma zona una gran pancarta en la que se podía ver a dos galeones verdiblancos por el Estrecho del Bósforo con la Iglesia de Santa Sofía y el Besiktas Stadium de Estamhul, escenario de la final de la Europa League 25-26, redondeado de la frase "A la conquista por su Santo Escudo". Una frase que ha generado mucho entusiasmo por parte de un gran sector del beticismo y que hasta el propio Real Betis ha acopiado. ¿Continuará la historia?