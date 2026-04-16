Cuadro de Europa League 2026 y cruces de semifinales

Ángel Cotán 16 ABR 2026 - 15:10h.

Las semifinales se disputarán el 30 de abril y el 7 de mayo

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en Champions, Europa League y Conference

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La hora de la verdad en la UEFA Europa League. Tras una intensa Fase Liga, un playoff posterior y las eliminatorias de octavos, este jueves es el turno del desenlace de los choques de cuartos de final del torneo europeo. Las semifinales comienzan a asomar y los aficionados ya sueñan con su presencia en la gran final de Estambul emplazada para el próximo 20 de mayo.

Cuadro completo de la Europa League 2026

A finales del pasado mes de febrero, UEFA realizó el sorteo de los emparejamientos de octavos, así como el camino completo hacia la final del torneo. El destino quiso que los dos representantes españoles, Celta de Vigo y Real Betis, quedasen encajados en el lado izquierdo del cuadro. Por su parte, en el lado derecho figuraban algunos de los favoritos como el Aston Villa, Oporto o Nottingham Forest.

El conjunto olívico tuvo que eliminar al PAOK para alcanzar los octavos. Allí tumbó a uno de los grandes candidatos al título como era el Olympique de Lyon para citarse posteriormente en los cuartos de final con el Friburgo. Los de Claudio Giráldez cayeron por un contundente 3-0 en la ida disputada en Alemania, por lo que deben protagonizar una noche histórica en Balaídos para confirmar su presencia en las semifinales.

Por su parte, el Betis se encajó directamente en los octavos gracias a una notable Fase Liga. Con susto en la ida, los de Manuel Pellegrini lograron eliminar al Panathinaikos gracias a un contundente 4-0 en el Estadio de La Cartuja. Los verdiblancos, que disfrutan del factor campo, deberán hacer bueno el empate de la ida de cuartos ante el Braga para alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de Europa League.

Resultados de cuartos y cruces de semifinales

Eliminatorias de cuartos de final:

Celta de Vigo - SC Friburgo

Nottingham Forest - Oporto

Real Betis - Sporting de Braga

Aston Villa - Bolonia

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Cruces de semifinales:

Ganador del Sporting de Braga - Real Betis contra el ganador del SC Friburgo - Celta de Vigo.

Ganador del Oporto - Nottingham Forest contra el ganador del Bolonia - Aston Villa.

Los encuentros de ida de semifinales de la UEFA Europa League 2026 se disputarán el próximo jueves 30 de abril. Una semana más tarde, el próximo 7 de mayo, se resolverán las dos eliminatorias en los encuentros de vuelta. La gran final de Estambul queda emplazada para el miércoles 20 de mayo.