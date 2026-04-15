Pepe Jiménez Sevilla, 15 ABR 2026 - 13:52h.

Pellegrini: "No creo que haya ningún bético pesimista o desilusionado"

El Cucho Hernández apunta a titular ante el Braga

Compartir







El Cucho Hernández, atacante del Betis, fue el encargado de acompañar a Manuel Pellegrini en sala de prensa este miércoles en la previa del encuentro ante el Braga. El colombiano, protagonista en la ida por anotar desde los once metros, reconoció estar ante "el partido más importante de mi vida".

Con una sonrisa, sin complicarse en demasía y sin entrar en demasiadas polémicas, el Cucho Hernández arrancó su comparecencia comentando que "en lo personal es un partido esencial, estar la temporada pasada fuera y ver a los compañeros disfrutar en Europa es un poco difícil. Con mucha ilusión y ganas de dar una alegría a la gente, que se lo merece, y a nosotros también".

PUEDE INTERESARTE Alerta amarilla en el Betis: cinco apercibidos de sanción

“El tema del penalti se solucionó en el día. Nos dimos un abrazo y celebramos el gol. Está todo solucionado, seguimos siendo una familia, tenemos algo muy lindo por delante para conseguir. El señor que tengo al lado es el que decide quién lo tira, si tengo la responsabilidad la tomaré, si le toca a otro todos le apoyaremos para que lo meta”, comentaba respecto a lo ocurrido con Abde.

El resto de respuestas del Cucho Hernández

La vuelta de Isco Alarcón: "Nos pone muy felices, sabemos el esfuerzo y las complicaciones. Es una incorporación futbolística y motivacional, nos da ese plus saber que tenemos a nuestro capitán listo para aportarnos. Para cualquier delantero, tener a Isco al lado te hace mejor. Muy felices por el".

Ganar un título con el Betis: "Sería un sueño ganar un titulo con el Betis, por lo que me han dicho algunos compañeros del año de la Copa del Rey, ganar aquí es algo que se queda para toda la vida. Estamos cerca de ganar algo muy bonito. Faltan pasos, pero estamos a dos partidos de estar en una final y lo daremos todo".

PUEDE INTERESARTE Isco Alarcón reaparece para la UEFA

Estado del Cucho Hernández: "Me siento bastante bien. El fútbol son dinámicas cuando no va bien la cosa asaltan dudas, pero no tengo dudas de mi capacidad goleadora, de poder seguir marcando, que voy a marcar mas goles, espero importantes, como los últimos dos en Europa. Eso no me suma presión, me suma ganas, responsabilidad, qu me gusta tenerla. Estoy muy preparado para lo que viene".

El partido más importante de su vida: "Para mí es el partido más importante de mi vida, me preparé para esto toda la vida. Estoy muy tranquilo, muy contento de poderlo vivir dentro del campo y no afuera. Como siempre, daré todo de mí para que el equipo pueda conseguir el objetivo, daremos todo lo que tenemos para clasificar y plantarnos en semifinales".