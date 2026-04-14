Alerta amarilla en el Betis: cinco apercibidos de sanción

Álvaro Borrego 14 ABR 2026 - 21:00h.

Pau López, Valentín Gómez, Junior Firpo, Marc Roca y Aitor Ruibal están apercibidos de sanción

Isco Alarcón reaparece para la UEFA

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El Real Betis afronta este jueves uno de los partidos más importantes de su historia. En juego, la posibilidad de alcanzar por primera vez unas semifinales de la Europa League, aunque para lograrlo deberán vencer al Sporting de Braga, que en la ida ya demostró que no pondrá nada fáciles las cosas a los de Manuel Pellegrini. Para lograrlo los verdiblancos se aferran al calor de su afición, dado que se esperan más de 66.000 almas en La Cartuja. También puede ser importante el factor anímico que debe impulsar el regreso de Isco Alarcón a una convocatoria, opción más que probable si las sensaciones siguen siendo buenas en el entrenamiento de este miércoles. No obstante, el equipo deberá jugar con la sobreexcitación habitual de este tipo de partidos, donde el corazón puede jugarte malas pasadas.

Como sucede en LALIGA, el paso de las jornadas va cargando de tarjetas a los jugadores del Betis y el conjunto verdiblanco llega a la cita de este jueves con cinco jugadores, varios de suma importancia, apercibidos de sanción. Por eso algunos jugadores deberán mantener la cabeza fría si no quieren perderse la ida de unas presumibles semifinales.

Y es que hasta cinco apercibidos de sanción tiene el Real Betis, como lo son Pau López, Valentín Gómez, Junior Firpo, Marc Roca y Aitor Ruibal. Si alguno de ellos (el hispano dominicano no jugará por lesión) ve una cartulina amarilla contra el Braga, se perderían la ida de la semifinal en caso de que los verdiblancos superen esta eliminatoria. Natan de Souza será precisamente baja este jueves por sanción.

Es importante señalar que en la UEFA Europa League las amarillas se limpiarán una vez terminen estos cuartos de final que ahora se disputan, aunque sí que podrían perderse la ida de unas semifinales dado que en esta eliminatoria aún están vigentes los apercibimientos. Esta norma se aprobó en el curso 14/15, con el objetivo de evitar que los jugadores que más minutos suman pudiesen perderse una final por acumulación de tarjetas. Esto le sucedió a Xabi Alonso, exjugador y exentrenador del Real Madrid, en la Champions League de 2014, donde no pudo jugar la final de Lisboa por suma de cartulinas.