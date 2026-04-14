El CTA explica el penalti del Osasuna - Betis y el no uso del VAR: "El contacto es suficiente"

Álvaro Borrego 14 ABR 2026 - 19:47h.

El comité arbitral señala que el VAR no debió entrar al considerar por válida la decisión del árbitro

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado este martes un nuevo capítulo de Tiempo de Revisión, el serial donde el Comité de Asesores de la RFEF analiza algunas de las jugadas más polémicas de la jornada, con el fin de analizar si las decisiones arbitrales estuvieron o no bien juzgadas. En este caso han dado la razón a Sesma Espinosa, colegiado del Osasuna - Real Betis que señaló un penalti de Valentín Gómez sobre Herrando y que a la postre privaría a los verdiblancos de lograr un triunfo que habría sido vital para sus aspiraciones.

La explicación del CTA es la siguiente: "El balón queda suelto en el área. Un jugador de Osasuna llega antes al balón y Valentín Gómez, en mecánica de despeje, impacta con su pie en la pierna del delantero provocándole un desequilibrio que genera la caída. El árbitro señala penalti y el VAR apoya la decisión. Para el CTA el penalti está señalado, el atacante llega antes y el contacto es suficiente para para provocar el derribo. El VAR, al actuar correctamente el árbitro, solamente tiene que validar la acción de campo".

Una acción que suscitó muchas dudas, sobre todo por la reacción del jugador de Osasuna. Herrando nota el supuesto impacto de Valentín Gómez y hace el amago de buscar la pelota, pero cuando la da por perdida termina tirándose al suelo. Lo que algunos consideraron una caída en diferido. Pero sin lugar a dudas lo que más malestar generó entre los béticos fue ver cómo el central navarro concluyó la acción con una sonrisa cómplice junto a Ante Budimir.

Lo cierto es que la explicación no deja satisfecho al Real Betis, dado que incluso Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, incluso reconoció que el (polémico) penalti que les permitió empatar el encuentro "no es clarísimo" y sí "penaltito", fruto del "fútbol moderno". "Hay que aceptarlo, el penalti que nos pitan no es clarísimo, es un penaltito. Lo aceptamos y ya está, no hay que darle más vueltas", reconocía Lisci en sala de prensa, dándole la razón a las reclamaciones del Real Betis, aunque sí que consideraba más punible un posible penalti de Aitor Ruibal en la segunda mitad: "Para mí, el de Aimar (Oroz) es penalti, hay una grabación desde atrás que se ve claro. Es más penalti que el que nos pitan", explicaba el entrenador de Osasuna