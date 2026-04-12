Lo surrealista del penalti contra el Betis: Herrando se ríe y se duele de una pierna que no es

Álvaro Borrego 12 ABR 2026 - 15:18h.

El árbitro no vio la jugada en el VAR y la pena máxima le costó el empate al Betis

Pellegrini descarta a Bakambu

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Otra vez la polémica fue protagonista en un partido de LALIGA. Esta vez con el Real Betis como presumible perjudicado. La tarde empezó de manera inmejorable para los intereses del conjunto verdiblanco, gracias a un sensacional de Ez Abde que por momentos parecía hacer desaparecer de un plumazo todas las dudas que ha suscitado el equipo en el último mes. El gol espoleó a Osasuna, con todo en busca del empate, mientras que los de Manuel Pellegrini parecían contener -con muchos apuros- los ataques del rival, aguardando con deseo el paso por vestuarios. El resultado parecía ser favorable a los hispalenses... hasta que Sesma Espinosa señaló penalti de Valentín Gómez sobre Herrando.

Un penalti en diferido

Una acción que suscitó muchas dudas, sobre todo por la reacción del jugador de Osasuna. Herrando nota el supuesto impacto de Valentín Gómez y hace el amago de buscar la pelota, pero cuando la da por perdida termina tirándose al suelo. Lo que algunos consideraron una caída en diferido. Pero sin lugar a dudas lo que más malestar generó entre los béticos fue ver cómo el central de Osasuna se dolía del tobillo izquierdo, cuando el supuesto golpe había sido en el gemelo de la pierna derecha. Por si fuera poco, el defensor navarro concluyó la acción con una sonrisa cómplice junto a Ante Budimir.

En cualquier caso, Sesma Espinosa pareció ver clara la acción y a los propios jugadores les explicó que él mismo lo había escuchado en directo. De todas formas Pablo González Fuertes, asistente desde la sala VOR, decidió no intervenir y ni siquiera recomendó al colegiado principal que pudiese ver repetida la acción en las pantallas del VAR. Un penalti que cambió por completo el partido y que condenó los intereses del Real Betis, en un partido clave para mantener vivas sus aspiraciones por la Champions League.