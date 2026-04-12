Álvaro Borrego 12 ABR 2026 - 13:05h.

Pellegrini debía realizar un descarte y finalmente ha sido el congoleño el damnificado

Alineaciones confirmadas de Osasuna y Betis en la jornada 31 de LALIGA

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Cédric Bakambu no podrá jugar finalmente ante Osasuna. A pesar de haberse desplazado hasta Pamplona, dado que inicialmente había entrado en la convocatoria, el ariete congoleño ha sido el descarte de Manuel Pellegrini, que debía excluir a uno de los citados para el duelo de este domingo. Así las cosas, el delantero, pese a haber obtenido el 'perdón del entrenador', tendrá que ver el partido desde la grada.

No han sido unos días fáciles para relación del jugador con el Real Betis. La República Democrática del Congo logró el Martes Santo la clasificación para el Mundial 2026 al vencer a Jamaica en la repesca volviendo a este torneo más de medio siglo después, cuando lo consiguió aún como Zaire y con Mobutu como dictador. Una gesta que ha llevado a los Leopardos a vivir una serie de conmemoraciones en su país que se han alargado en el tiempo, mucho más de lo esperado, impidiendo a Cédric Bakambu estar disponible ni ante el Espanyol ni contra el Braga.

En el club consideraron que el futbolista no respetó los códigos internos del Real Betis. Por eso Ángel Haro fue tajante al respecto y más allá de las acciones legales que se puedan emprender contra el país africano, el club también tenía entre sus previsiones aplicar su código disciplinario para poder sancionar al jugador, quien a juicio del máximo dirigente de la sociedad podría haber mostrado algo más de compromiso.

"No he podido hablar con él (con Bakambu) y sé que ha habido alguna comunicación vía Whatsapp pero no me está gustando nada la situación desde un punto de vista de la propia federación y tampoco, porque tengo que decirlo, tampoco del jugador. Los equipos colaboramos con los distintos países y las distintas federaciones, pero hay que tener un poco más de seriedad. La federación congoleña nos mandó un email donde nos comunicaba que retenía al jugador del día 2 al día 5, le dijimos que no estábamos de acuerdo y están los servicios jurídicos valorando qué podemos hacer", reconocía Ángel Haro el pasado martes.

Aun así Manuel Pellegrini quiso disculpar al jugador: "Yo ya lo dije la semana pasada, cuando me preguntaron el tema, que no es un tema fácil. Hay un país detrás que te exige quedarte dentro de una celebración. Tampoco puedes tú despreciar a tu país. También tienes un compromiso con el club, que tienes que cumplirlo. Ya se llevó de esa manera, veremos cómo se soluciona el tema, pero creo que lo importante es que Cédric se integre lo antes posible, física y mentalmente, al equipo", argumentaba este sábado en la comparecencia previa.

Bakambu entró en la convocatoria contra Osasuna e incluso ha viajado junto al resto del equipo hasta Pamplona, pero el entrenador debía realizar un descarte antes del partido y finalmente ha sido el congoñelo el damnificado.