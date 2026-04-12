Alineaciones confirmadas de Osasuna y Betis en la jornada 31 de LALIGA

Álvaro Borrego 12 ABR 2026 - 12:50h.

Antony vuelve a ser titular en el Betis

Manuel Pellegrini explica lo de Antony y Abde y pide paciencia con la vuelta de Isco al Betis: "Es difícil"

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Club Atlético Osasuna y Real Betis Balompié miden sus fuerzas en El Sadar, a partir de las 14.00 horas, en el duelo correspondiente a la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS. Un partido de altas aspiraciones, con aroma a Europa, aunque con dinámicas contrapuestas. Los de Manuel Pellegrini encadenan seis partidos consecutivos sin ganar en el campeonato doméstico y buscan tres puntos que le mantengan vivo en la lucha por la Champions, mirando de reojo a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League del próximo jueves. Todavía sin Isco Alarcón, pero ya con Lo Celso de regreso a una convocatoria.

El once de Osasuna

Osasuna afronta un nuevo desafío en casa recibiendo a Real Betis, en un duelo directo con aroma europeo. Los rojillos llegan tras empatar 2-2 en Vitoria, un resultado que, aunque dejó sensaciones encontradas, mantiene viva una dinámica positiva que quieren prolongar ante su afición. El encuentro se presenta como una oportunidad clave para seguir escalando posiciones en la tabla.

En el apartado individual, todas las miradas señalan al regreso de Víctor Muñoz a la titularidad, un movimiento que dará frescura y dinamismo al ataque. En punta, Ante Budimir volverá a ser la referencia ofensiva, confiando en su olfato goleador para desequilibrar el encuentro y acercar a los rojillos a una nueva victoria en casa.

Osasuna sale con Sergio Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Iker Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García; Moncayola, Víctor Muñoz y Ante Budimir.

La alineación del Betis

Hasta seis cambios ha introducido Manuel Pellegrini respecto a la visita a Braga. Únicamente repiten Natan, sancionado para el próximo jueves, Amrabat, Pablo Fornals, Ez Abde y Cucho Hernández. Para el encuentro de El Sadar, Pellegrini, después de utilizar en Braga a Pau López como portero, vuelve a poner de titular al que lo hace habitualmente en LaLiga, Álvaro Valles. Lo Celso aguardará su oportunidad en el banquillo.

El Real Betis sale con Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Valentín; Amrabat, Altimira; Antony, Fornals, Ez Abde y Cucho Hernández.

En el banquillo estarán Adrián, Pau López, Bartra, Pablo García, Aitor Ruibal, Lo Celso, Chimy Ávila, Riquelme, Marc Roca, Fidalgo, Ricardo Rodríguez y Nelson Deossa.

Conviene recordar que aún no están disponibles el mediapunta Isco Alarcón, el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo y el lateral derecho canterano Ángel Ortiz. Sí está en la convocatoria Cédric Bakambu, después de que retrasara en demasía la vuelta al club tras la presencia con la selección nacional de su país.