Basilio García Sevilla, 11 ABR 2026 - 13:13h.

El chileno hace oficial la convocatoria en la víspera del partido de la jornada 31

El primer mensaje de Nelson Deossa tras volver a jugar con el Betis

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Manuel Pellegrini ha ofrecido unos minutos después de acabar su rueda de prensa la lista de convocados para el partido que el Real Betis Balompié disputa este domingo en El Sadar ante el CA Osasuna, en partido correspondiente a la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS, la jornada retro, competición en la que los verdiblancos buscan volver a ganar seis partidos después. La gran novedad es la presencia de Gio Lo Celso ya con el alta médica, aunque aún deberá realizar el chileno un descarte de entre los citados.

Los que aún no están disponibles son Isco Alarcón, que sigue inmerso en su proceso de recuperación, Ángel Ortiz y Junior Firpo, que no ha llegado a tiempo para el encuentro en El Sadar. Sí lo ha hecho Cedric Bakambu después de los eternos festejos con la República Democrática del Congo tras su clasificación a un Mundial más de medio siglo después.

Pellegrini ya avisó de la convocatoria en sala de prensa junto a las tres bajas confirmadas: "Vamos 24 en la lista para Pamplona. Uno se tiene que quedar sin vestirse de estos 24. Está Gio Lo Celso, ya está entrenando con nosotros en forma prácticamente normal, así que es una incorporación muy importante, y los otros tres son los lesionados que usted dice (Isco, Junior y Ángel Ortiz).

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Preguntado por la lesión de Junior Firpo, el chileno no aclaró más que su ausencia para esta jornada: "Bueno, toda esa parte yo creo que la tiene que contestar más el cuerpo médico. Sé que tiene una lesión muscular que no le permite todavía entrenar con el plantel, pero la duración o la gravedad de la lesión no la podría graficar".

Convocatoria de Manuel Pellegrini para el Osasuna-Betis

Estos son los citados por Pellegrini en una convocatoria de 24 futbolistas:

Porteros: Álvaro Valles, Adrián San Miguel, Pau López.

Defensas: Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan da Souza, Marc Bartra, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez, Aitor Ruibal.

Centrocampistas: Sergi Altimira, Pablo Fornals, Sofyan Amrabat, Álvaro Fidalgo, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Gio Lo Celso, Marc Bartra.

Delanteros: Antony, Chimy Ávila, Ez Abde, Cédric Bakambu, Cucho Hernández, Pablo García.