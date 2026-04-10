El primer mensaje de Nelson Deossa tras volver a jugar con el Betis

Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 09:29h.

Manu Fajardo sale en defensa de Nelson Deossa ante las críticas: "Toca arroparle"

Nelson Deossa continúa siendo centro de debate en el Betis

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Sobre Nelson Deossa se ha hablado mucho más en las últimas semanas por sus interacciones en redes sociales que por su rendimiento sobre el césped. El colombiano, una de las grandes apuestas del Betis el pasado verano, apenas está teniendo continuidad y los rumores extradeportivos que le rodean le han hecho más protagonista que sus grandes cualidades como futbolista. Él lo sabe y tras volver a jugar algunos minutos, no dudó en mostrar su confianza con un nuevo mensaje.

En esta ocasión, el mediocampista quiso compartir algunas imágenes, tanto del viaje como del encuentro ante el Braga, acompañándolo de algún pasaje bíblico con el que intenta mostrar su confianza en su fútbol y sus cualidades.

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El futbolista, que ha sido defendido tanto por Manuel Pellegrini como por Manu Fajardo, apenas jugó menos de media hora ante el Braga, pero es que sumaba cuatro encuentros completos sin haber aparecido por el verde, por lo que, como bien se conoce algo es algo.

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Deossa, que llegó con unas molestias desde su antiguo club, ha participado esta temporada en 28 encuentros, aunque apenas tres han sido completos (PAOK, Getafe y Valencia). Por el momento son 1.340 minutos los sumados, algo que parece insuficiente dado el fuerte pago realizado por la entidad hace meses.

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En el club confían en recuperar la mejor versión del mediocampista en estos últimos meses de competición y el propio colombiano se ve capacitado para, una vez aparcados rumores y extraños mensajes virales, ganarse un puesto en las múltiples rotaciones de Manuel Pellegrini.