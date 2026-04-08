Pablo Sánchez 08 ABR 2026 - 11:55h.

Nelson Deossa responde a las críticas recibidas tras sus últimas semanas en el Betis

Su rendimiento, en entredicho

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Uno de los nombres propios del Real Betis en los últimos días es el de Nelson Deossa. El mediocentro colombiano ha sido objeto de críticas por su rendimiento desde que llegó al conjunto verdiblanco. El jugador no atraviesa su mejor momento y los mensajes que dejó recientemente en sus redes sociales lo evidencian. Desde el club tratan de mimarlo para que no le afecte y el último en salir al paso para hablar de él fue Manu Fajardo.

El director deportivo del Betis confía en que Deossa alcance un buen nivel y para ello asegura que es muy importante tenderle la mano en estos momentos complicados en los que el colombiano está en boca de todo el beticismo. Estas fueron las declaraciones de Fajardo al respecto en la previa del encuentro de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga.

"Está tranquilo. Nelson cada vez está madurando más, viene del fútbol de un país totalmente diferente al nuestro, con una cultura totalmente diferente. Vivimos en una industria donde siempre se prioriza la inmediatez en cuanto al rendimiento. Cuando ha tenido un poco de continuidad ha demostrado qué clase de jugador es. Ahora toca arroparle, no soltarle la mano y seguir ayudándole porque estoy convencido de que Nelson tiene muchas alegrías que darle al beticismo", sentenció.