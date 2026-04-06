Nelson Deossa rompe su silencio sobre las críticas: "Cualquier cosa hablan ya"

Álvaro Borrego 06 ABR 2026 - 20:29h.

El jugador no disputa los 90 minutos desde el pasado 1 de febrero

Angeliño, entre los favoritos del Betis para reforzar el lateral

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Nelson Deossa se ha visto sumido en un ostracismo durante los últimos meses, acumulando ya cinco partidos sin disputar un solo minuto. El colombiano cuajó su mejor actuación con la elástica verdiblanca el pasado 1 de febrero, siendo decisivo en el triunfo contra el Valencia, pero lejos de encadenar nuevas oportunidades, apenas está entrando en los planes de Manuel Pellegrini. Una situación que ha generado disparidad de opiniones en la afición del Real Betis, que en su mayoría reclama algo más de protagonismo para un fichaje por el que se pagaron unos 13 millones de euros.

En estos últimos meses, y con el regreso de Sofyan Amrabat, el colombiano ha pasado a ser la última opción para el centro del campo, con mayor participación para otros compañeros como Marc Roca o Sergi Altimira. Este 2026 solo ha completado un partido sobre el césped, estando más tiempo fuera que dentro de los terrenos de juego. Una situación que ha generado mucha incertidumbre en el beticismo, que también ha disparado rumorologías y ciertos comentarios sobre su compromiso. Algo que ha molestado al futbolista, que por segunda vez en un mes ha salido al paso a través de sus redes sociales.

Nelson Deossa ha compartido un vídeo que comentaba "que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama", añadiendo un mensaje tan sencillo como claro. "Cualquier cosa hablan ya", haciendo referencia a todos esos comentarios vertidos en las redes sociales.

A finales de marzo también compartió dos mensajes en sus redes sociales, y aunque no mencionase directamente a ningún aficionado, sí que parecía evidente que era un claro mensaje. La primera hablaba sobre las críticas, argumentando que debe ser consciente de que le criticarán "gente buena, humilde" pero también "gente estúpida y chismosa". La segunda, con algo menos de provocación, iba incluso más directa y argumenta que "la gente solo ve el partido, no los entrenamientos".