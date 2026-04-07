Pellegrini, Antony, Deossa y las críticas: "Si estamos aquí es porque hemos hecho las cosas bien"

Pepe Jiménez Sevilla, 07 ABR 2026 - 18:45h.

Ángel Haro, sobre el objetivo del Betis: "Sería un fracaso"

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en Portugal

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Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Braga para repasar la actualidad del conjunto verdiblanco. El técnico chileno, que estuvo acompañado por Marc Roca, no cambió en demasía su discurso en esta competición y apuntó que "todos tenemos la autoexigencia de buscar una semifinal".

"Todos tenemos mucha ilusión por seguir avanzando. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero se ha logrado con un gran mérito, siguiendo quinto en LALIGA. Todos tenemos la autoexigencia para intentar buscar la semifinal", comenzaba argumentando el entrenador.

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En esta misma línea, el chileno comentaba que "un partido difícil, ante un rival con sus méritos para estar aquí. No creo que tengamos que centrarnos en un único objetivo, el estilo es buscar los partidos, intentar ganar e intentar hacer un partido completo con personalidad". "Espero un partido disputado, parejo, a ellos les gusta tener posesiones, les dan mucha importancia a la creación y nosotros que buscar desde el primer minuto a ganar el encuentro", añadía poco después.

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El resto de declaraciones de Manuel Pellegrini

El apoyo de la afición: "Personalmente no me extraña, hace mucho tiempo que donde vayamos, ellos están. Siempre tenemos el apoyo de nuestra gente, me alegro que mañana puedan venir a disfrutar".

La situación de Bakambu: "Es un tema complicado. Hay un país detrás, él sabe lo que tiene que hacer. No es un tema fácil, ni para el jugador, ni para el club. Ojalá se solucione de la mejor manera posible"

El estado de Isco Alarcón: "Avanza, ya sabemos la importancia que tiene él. Ojalá en este tiempo que queda pueda recuperarse, porque nos daría una plusvalía importante".

¿Qué reto le estimula más a Pellegrini? ¿Europa League o Champions?: "Por lo que hemos hecho durante el año, la respuesta se da sola. Este plantel ha estado vigente en las dos competiciones, en Copa también avanzamos hasta cuartos. Si miramos los resultados, Europa y LALIGA se contradicen un poco, dedicarse mucho a lo internacional afecta a LALIGA. El gran mérito del plantel es estar quintos y en cuartos de la Europa League. Cuando el equipo estuvo muy bien en LALIGA es porque pasamos directos en Europa. Ahora el equipo ha bajado en LALIGA, teníamos que superar al Panathinaikos. Esa regularidad nos permite estar vigente en ambas, partido a partido, con el plantel entero comprometido".

¿Qué le pasa al Betis?: "No solo puede basarse en el ataque, son seis partidos sin ganar. Parte de eso fue lo de la Europa League, pero tenemos una base sólida para seguir quintos".

¿Habrá rotaciones? ¿Deossa, Fidalgo o Pablo García pueden ser titulares?: "El plantel debe estar comprometido en ambas competiciones para seguir adelante en ambas competiciones".

La temporada de Antony y sus problemas físicos: "No me gusta hablar de un jugador en particular, prefiero que sea algo general. Si estos años hemos peleado en ambas competiciones es porque hemos ido usando al plantel de la mejor manera posible. El análisis se hace partido tras partido, intentando ser siempre competitivos. Es una filosofía de juego que, durante la temporada, van teniendo mejores y peores periodos. Él está pasando una pubalgia que no es fácil, pero también le debemos mucho a él".

Nelson Deossa y su situación: "Es una pregunta que acabo de contestar. Si hablásemos de uno en uno, estaríamos hora y media. Él también nos ha aportado y seguirá aportándonos".

El físico del Cucho Hernández: "Exactamente igual que el resto. Los jugadores pasan mejores y peores momentos. Él va reapareciendo. Tiene mejores y peores momentos, pero siempre será importante para nosotros".

El momento de Héctor Bellerín: "Si está en la lista es porque puede jugar. Ayer no entrenó por precaución".

¿Se olvida que Isco-Lo Celso-Amrabat no están al criticar al equipo?: "El fútbol es pasional, no es racional. Si el equipo no ha podido conseguir los resultados, sí hemos avanzando en la Europa League. Para mí, siempre hago algo global. En estos momentos creo que las cosas se han hecho bien. Los lesionados, igual que siempre, hay un plantel que es el encargado de mantener la competencia".

Junior Firpo, lesionado: "Alcanzó a entrenar con nosotros, dos sesiones, después de la selección. Sintió una molestia muscular. No está en condiciones de jugar".