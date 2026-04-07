Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 13:48h.

El club ha ya batido su propio récord de ingresos en Europa

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El Real Betis está en la antesala de una de las citas más importantes de su historia. Por primera vez disputarán unos cuartos de final de la Europa League, con todo lo que eso supone para el club y sobre todo para su afición. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini buscará este miércoles sacar un resultado positivo para sentenciarlo en la vuelta, ante su público, y por el momento deberá hacerlo sin Isco Alarcón, que pese a haber viajado con el equipo todavía no está para jugar. En juego, unas semifinales de la máxima competición continental, con lo que eso conllevaría para las arcas de la entidad, que ya ha alcanzado su cifra récord de ingresos en Europa.

Ingresos de récord para el Betis

El sistema de reparto de la Europa League contempla ingresos por participación, resultados obtenidos, clasificación para rondas posteriores y otros conceptos vinculados al desempeño deportivo. Entre todos esos conceptos el Real Betis ha superado los 21.3 millones presupuestados a inicios de temporada, superando lo ingresado hace un año por llegar a la final de la Conference League. A todas estas cifras hay que sumar el nuevo concepto de lo que antes era market pool, que combina el valor comercial del club y sus méritos históricos en torneos continentales.

Solo por disputar la fase de grupos cada equipo debía percibir unos 4.31 millones, por lo que en ese sentido el club ya aumentó notablemente sus ingresos respecto a la Conference League. En lo que se refiere a los resultados de la liguilla, cada victoria se pagó a 450.000 euros y 150.000 por empate. Así las cosas, el Real Betis generó un total de 2.100.000 euros solo por los resultados.

También fue importante colarse entre los mejores de la competición, dado que por quedar en cuarto lugar el Real Betis ha debido ingresar unos 2.4 millones. Hacerlo entre los ocho mejores tuvo además premio doble, pues cada uno de ellos recibió 600.000 euros adicionales.

Más de cuatro millones si elimina al Braga

Alcanzar los octavos de final generó 1.75 millones de euros y eliminar al generó 2.5 millones de euros adicionales. Y esos ingresos se pueden disparar todavía más si el Real Betis logra eliminar al Sporting de Braga, dado que ingresarían 4.2 millones por llegar a la semifinal. Fantaseando con alcanzar la gloria, serían nada menos que 7 kilos por disputar la gran final de Estambul.

Finalmente, el vencedor de la gran final y por tanto campeón de la Europa League percibirá otros 6 millones de euros además de disputar la siguiente edición de la Champions League. Por último, el 35% del presupuesto total serán otros 198 millones de euros a repartir y que estarán determinados por la venta de los derechos audiovisuales.