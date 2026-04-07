Alineaciones posibles de Sporting Braga y Real Betis en los cuartos de Europa League

Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 17:02h.

Se prevén muchos cambios respecto al empate del Espanyol, con Marc Roca como titular en el centro del campo

Isco Alarcón coge el brazalete y viaja con el Betis a Braga

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El Real Betis afronta este miércoles una de las citas más importantes de la historia. Los de Manuel Pellegrini disputarán por primera vez unos cuartos de final de Europa League, competición en la que se tienen depositadas infinitud de esperanzas, con el deseo de levantar su primer título continental y obtener también una plaza para la próxima edición de la Champions League. Un sueño que intentará tirar por tierra el Sporting SC Braga del mallorquín Carlos Vicens.

El posible once del Betis

Los de Manuel Pellegrini llegan a Braga con la convicción de que, pese a la racha liguera de seis partidos sin conocer la victoria, entran en la fase de la temporada en la que todo es decisivo, por lo que deberán estar concentrados y conscientes de que es una eliminatoria que debería decidirse en la vuelta en La Cartuja. Para ello, los verdiblancos se encomendarán al equilibrio defensivo que, desde su centro del campo aportan el marroquí Sofyan Amrabat y Marc Roca, como base de un juego de contención en el que deberán estar muy pendiente de las rápidas salidas de los lusos, de los centros laterales y del balón parado.

En el caso de que el chileno optara por dar descanso al internacional marroquí, se postulan como opciones junto a Marc Roca las de Sergi Altimira, de prestaciones crecientes, o la del reciente internacional mexicano Álvaro Fidalgo, quienes de no salir de inicio tendrán su protagonismo a los largo del partido y de la eliminatoria.

En todo caso, Manuel Pellegrini apostará por el control y la concentración como claves para macerar un partido a dos asaltos que tendrán que rematar en casa, para lo que será fundamental evitar lagunas y desconexiones que pudieran poner en riesgo el declarado sueño europeo de los verdiblancos.

Posible once del Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Natan, Diego Llorente, Ricardo; Amrabat/Altimira, Marc Roca; Antony/Pablo García Fidalgo, Ez Abde; y Cucho Hernández.

Por su parte, el Braga ya ha demostrado estar plenamente adaptado a las preferencias futbolísticas de Carlos Vicens, quien vive su primera temporada como primer entrenador del equipo tras varios años junto a Pep Guardiola en el Manchester City inglés. En el Braga de esta temporada se perciben algunos esquemas tácticos propios de Guardiola, como la construcción desde atrás o el empeño por la posesión del balón, aunque Vicens es más flexible que su mentor en cuanto al posicionamiento, lo que le ha sentado de maravilla a futbolistas como el español Víctor Gómez o el hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar, máximo goleador de este curso con 22 dianas. Sin embargo, este último no estará por lesión.

Gómez, exlateral del Espanyol, es uno de los pilares defensivos del conjunto luso, y con el nuevo entrenador se ha acercado más a la medular para enlazar con centrocampista Zalazar, quien, por su parte, ha aparecido cada vez más cerca del área.

El estado físico de Rodrigo Zalazar era la mayor preocupación para Vicens, ya que el 'charrúa' se lesionó recientemente e, incluso, se perdió los últimos partidos de su selección. Finalmente su entrenador lo ha descartado para este miércoles.

Incluso sin Zalazar, el Braga dispone de varias opciones en ataque, como el ex del Málaga Ricardo Horta, los catalanes Pau Víctor y Gabri Martínez o el valenciano Fran Navarro, autor del único gol del triunfo ante el Moreirense en la pasada jornada de la Liga Portugal, donde los de Vicens son cuartos.

El posible once del SC Braga: Hornicek; Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Grillitsch, Baptiste; Martínez, Horta, Fran Navarro; Víctor.