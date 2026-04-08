Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 11:04h.

El capitán estará presente en una cita histórica para la entidad heliopolitana

Los próximos pasos a seguir de Isco Alarcón

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SevillaIsco Alarcón no quería perderse una tarde histórica en Portugal. El talentoso centrocampista del Real Betis continúa dando pasos en su recuperación y ya completa sesiones de entrenamiento con el grupo. Aún sin el alta competitiva, el malagueño, peso pesado en el vestuario de Manuel Pellegrini, ha querido acompañar a sus compañeros en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Su presencia es un plus para un grupo que es consciente del momento clave de la temporada al que se enfrenta. Isco, en una entrevista concedida a Real Betis RTV, reconoce las ganas que tenía de estar cerca de sus compañeros: "La verdad es que tenía muchas ganas de volver otra vez al ambiente del vestuario, de esta cerquita de mis compañeros. Mejorando, recuperando sensaciones y creo que estamos en un momento de la temporada en el que tenemos que estar más unidos que nunca".

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Isco Alarcón da la última hora de su lesión en el Real Betis

El capitán verdiblanco, siempre ambicioso, mostró su confianza en el grupo: "Llega el momento en el que nos jugamos las cosas más bonitas de la temporada y es el momento de estar juntos. Me apetecía mucho estar aquí con el equipo. Todos tenemos mucha ilusión y ganas de seguir haciendo historia. Es el momento importante de la temporada, yo siempre he confiado en este equipo. Lo tenemos en nuestras manos y ojalá seamos capaces de dar ese pasito adelante que necesitamos para pasar de eliminatoria".

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Sus imágenes con balón ilusionan a la fiel infantería verdiblanca, pero Isco Alarcón no quiere correr riesgos. El futbolista malagueño compartió la última hora de su lesión en los medios oficiales del club: "Bueno, estoy mejorando. La verdad es que está siendo un proceso muy difícil en el que aún sigo teniendo molestias pero ya estoy viendo un poquito la luz, que falta me hacía y con ganas de ayudar al equipo desde dentro pero como todavía no puede ser, pues aportar mi granito de arena en el vestuario y con mucha ilusión para el partido en Braga".