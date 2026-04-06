Basilio García Sevilla, 06 ABR 2026 - 13:30h.

En vídeo, a cámara lenta, los primeros chispazos del malagueño en su regreso al césped

La primera imagen de Isco Alarcón con el resto de sus compañeros tras su lesión

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El Real Betis Balompié, equipo y aficionados, están a punto de dejar de sentirse ‘huérfanos’ de su gran estrella. Isco Alarcón está viviendo una de las temporadas más complicadas de su carrera con motivo de las lesiones, que apenas le han posibilitado jugar dos partidos en todo el ejercicio. Pero el viento ya sopla de otro modo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El malagueño ha sido el gran protagonista de la sesión de este lunes en la instalación que el club verdiblanco tiene en Los Bermejales, regresando por fin de forma parcial con el grupo. Una buena noticia que sirve para enjugar en parte la decepción del empate del pasado sábado ante el RCD Espanyol en La Cartuja.

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Una cosa está clara, a Isco no se le ha ‘olvidado’ la magia en la enfermería del Betis. A pesar de que no juega desde finales de noviembre, la calidad sigue en las botas del de Arroyo de la Miel. Isco es amigo del balón, y empezó a ‘acariciarlo’ en la carrera continua junto a compañeros como Aitor Ruibal y, después, en los primeros rondos, sacó la varita para demostrar que sigue siendo capaz de sacarse de la manga cualquier truco.

Las cámaras de ElDesmarque han captado cómo el jugador la pisa, la pasa de taco, y se atreve incluso a las delicatessen ante hombres como Antony. Para disfrutarlo del todo, puedes ver estos detallazos de Isco a cámara lenta en el reproductor que encabeza la noticia.

El regreso de Isco

Eso sí, la vuelta a la competición del crack verdiblanco sigue siendo una incógnita. Cabe recordar que Manuel Pellegrini descartó de la lista de la Europa League a Lo Celso para incluir a Álvaro Fidalgo, entendiendo que el argentino tendría complicado volver a competir en dicho torneo, pero sí mantuvo a Isco Alarcón, por lo que la confianza es máxima en su regreso.

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Si todo va según lo esperado, si Isco Alarcón aguanta bien las cargas y su físico responde, el capitán bético podría estar muy pronto con sus compañeros en sesiones más largas y, posteriormente, podría ir siendo convocado e incluso sumar algunos minutos.

La recuperación de Isco Alarcón en el tramo final sería una excelente noticia para un Betis que llega al tramo final en un momento irregular y que necesita la magia, la calidad y el compromiso de un hombre que, como bien comentaban Manuel Pellegrini y Manu Fajardo la pasada semana, sumaría un importante plus al nivel competitivo del grupo.